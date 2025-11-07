15:44
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Кыргызча

БШК талапкерлердин бюллетендеги номерин чүчүкулак аркылуу аныктайт

8-ноябрда 30 шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына катталган талапкерлердин шайлоо бюллетенине киргизүү кезектүүлүгүн аныктоо, мамлекеттик телерадиолордо талапкерлерге акысыз эфир убактысын жана мамлекеттик мезгилдүү басылмаларда акысыз басма аянтын бөлүштүрүү боюнча чүчүкулак өткөрүлөт. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти.

Маалыматка ылайык, мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара тыгыз кызматташып, БШКнын атайын өкүлдөрү, округдук шайлоо комиссияларынын төрагалары бир катар иш-чараларды жүргүзөт:

— мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте чүчүкулак өткөрүү үчүн имараттарды техникалык жабдуулар менен лототрондорду камсыздоо;

— чүчүкулакты өткөрүүдө коомдук, анын ичинде эл аралык байкоочуларга катышууга жол берүү;

— чүчүкулакты өткөрүү боюнча ЖМК өкүлдөрүнө алдын ала кабар жөнөтүү.

БШКнын атайын өкүлдөрү жана округдук шайлоо комиссияларынын төрагалары 8-ноябрда өтүүчү иш-чараларды уюштурууну жана өткөрүүнү көзөмөлгө алат.

Ошондой эле 8-ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу үчүн көп мандаттуу шайлоо округу боюнча катталган талапкерлердин меморандумга кол коюшат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350081/
Кароо: 104
Басууга
Теги
БШК Жогорку Кеңештин депутаттыгына 34 талапкерди каттоодон баш тартты
Кыргызстан Борбордук шайлоо комиссиясына төраганын жаңы орун басары дайындалды
БШК парламенттик шайлоого 700 миллион сом коротот. Кайда жумшалат?
БШК: «Шайлоо алдында мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылат»
БШК мөөнөтүнөн мурда үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынганын кайрадан эскертти
Эльвира Сурабалдиева депутаттыкка талапкерликке биринчилерден болуп арыз жазды
Шайлоо −2025: БШК көп мандаттуу округдардын схемасын бекитти (тизме)
Алдамчылар үгүтчү катары үйлөргө киришет. БШК шылуундар тууралуу эскертет
Мугалимдер шайлоо өнөктүгүнө катышабы? БШКнын жообу
Партиялар шайлоого катышаары тууралуу БШКга үч күндүн ичинде билдирүүсү керек
Эң көп окулган жаңылыктар
Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду
Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду
Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы
Бишкекте 8-9-ноябрда айыл чарба жарманкеси өтөт Бишкекте 8-9-ноябрда айыл чарба жарманкеси өтөт
7-ноябрь, жума
15:05
Камчыбек Ташиев төрт балалуу энеге батир белек кылып, насыясын төлөп берди Камчыбек Ташиев төрт балалуу энеге батир белек кылып, н...
14:15
БШК талапкерлердин бюллетендеги номерин чүчүкулак аркылуу аныктайт
14:05
Бишкекте мыйзамсыз жарнамаларга каршы дагы бир рейд жүргүзүлдү
13:38
Кыргызстан камсыздандыруу компаниялары үчүн капиталдык талаптарды жогорулатууда
13:11
Ош шаарында Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү белгиленди