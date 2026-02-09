13:09
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Кыргызча

БШК № 13 шайлоо округундагы кайра шайлоо боюнча шайлоочулардын тизмесин жарыялады

Бүгүн, 9-февралда Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссия № 13 көп мандаттуу шайлоо округундагы Жогорку Кеңештин депутаттарын кайта шайлоо боюнча шайлоочулардын тизмесин жарыялады. Шайлоочулардын маалыматтары «Тизме» мамлекеттик порталында жеткиликтүү.

Кагаз түрүндөгү шайлоочулардын тизмелери 9-февралда 94 шайлоо участогунда илинет.

Алдын ала тизмеге 161 344 шайлоочу киргизилген, анын ичинде:

  • 80 418 эркек (49,84%);
  • 80 926 аял (50,16%).

Шайлоочулар 18-февралга чейин тизмелерге өздөрүнүн аттарын тактай алышат:

  • 1255 же 119 кыска номерлерине чалуу менен;
  • шайлоо участогунда;
  • tizme.gov.kg веб-сайтында;
  • 119 номерине PIN-кодун (паспортундагы жеке идентификациялык номери) SMS аркылуу жөнөтүп, шайлоо участогунун номерин жана дарегин ала алышат (SMS жана чалуулар акысыз).

Эске салсак, № 13 шайлоо округу боюнча шайлоонун экинчи туру 1-мартта өтөт. Жалпысынан 25 талапкер катталды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361145/
Кароо: 100
Басууга
Теги
БШК талапкерлердин бюллетендеги номерин чүчүкулак аркылуу аныктайт
БШК Жогорку Кеңештин депутаттыгына 34 талапкерди каттоодон баш тартты
Кыргызстан Борбордук шайлоо комиссиясына төраганын жаңы орун басары дайындалды
БШК парламенттик шайлоого 700 миллион сом коротот. Кайда жумшалат?
БШК: «Шайлоо алдында мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылат»
БШК мөөнөтүнөн мурда үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынганын кайрадан эскертти
Эльвира Сурабалдиева депутаттыкка талапкерликке биринчилерден болуп арыз жазды
Шайлоо −2025: БШК көп мандаттуу округдардын схемасын бекитти (тизме)
Алдамчылар үгүтчү катары үйлөргө киришет. БШК шылуундар тууралуу эскертет
Мугалимдер шайлоо өнөктүгүнө катышабы? БШКнын жообу
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Орозо айы 19-февралда башталат Кыргызстанда Орозо айы 19-февралда башталат
Жалал-Абад облусунда он&nbsp;гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды Жалал-Абад облусунда он гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды
Өткөн жылы өлкөдө 4429 кырсык катталып, анын кесепетинен 313 адам каза болгон Өткөн жылы өлкөдө 4429 кырсык катталып, анын кесепетинен 313 адам каза болгон
Кара-Балта шаарына жаңы мэр дайындалды Кара-Балта шаарына жаңы мэр дайындалды
9-февраль, дүйшөмбү
13:05
Таластагы стратегиялык объектилер мамлекеттин менчигине кайтарылды Таластагы стратегиялык объектилер мамлекеттин менчигине...
12:40
Олимпиада −2026: Кыргызстандык спортчулар кайсы күндөрү жарышка чыгат? Ырааттама
12:25
Пайдалуу кеңеш: Иммунитетти көтөрүүгө жардам берчү суусундуктар аталды
12:05
БШК № 13 шайлоо округундагы кайра шайлоо боюнча шайлоочулардын тизмесин жарыялады
11:40
Кыргызстанда бир жумада 25 миңден ашык жол кыймылы эрежесин бузуу катталды