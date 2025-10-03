Кыргызстан менен Азербайжандын театрлар ортосунда кызматташуу келишими түзүлдү

Кыргызстан менен Азербайжандын театрлар ортосундагы чыгармачылык кызматташуу келишимине кол коюлганын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, кол коюу аземине Азербайжан театрынын директору Илхам Элхан Оглы Аскеров, адабий-драмалык бөлүмдүн башчысы Жавид Зейналов жана Кыргыз улуттук драма театрынын директору Асылбек Өзүбеков катышты.
Тараптар ошондой эле эки өлкөнүн улуттук театрларынын тарыхый өнүгүшүн, алардын чыгармачылык тажрыйбасын, сахналык өнөктөштүктүн мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Ошондой эле биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана келечекте маданий кызматташтыкты тереңдетүү боюнча пикир алышты.
«Бул келишим кыргыз жана азербайжан элдеринин достугун чыңдоого, маданий көпүрөлөрдү курууга жана театр искусствосун өнүктүрүүгө олуттуу салым кошо турган маанилүү кадам», — деп белгиледи министрлик.