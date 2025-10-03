09:38
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.07
Кыргызча

Кыргызстан менен Азербайжандын театрлар ортосунда кызматташуу келишими түзүлдү

Кыргызстан менен Азербайжандын театрлар ортосундагы чыгармачылык кызматташуу келишимине кол коюлганын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, кол коюу аземине Азербайжан театрынын директору Илхам Элхан Оглы Аскеров, адабий-драмалык бөлүмдүн башчысы Жавид Зейналов жана Кыргыз улуттук драма театрынын директору Асылбек Өзүбеков катышты.

Тараптар ошондой эле эки өлкөнүн улуттук театрларынын тарыхый өнүгүшүн, алардын чыгармачылык тажрыйбасын, сахналык өнөктөштүктүн мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Ошондой эле биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана келечекте маданий кызматташтыкты тереңдетүү боюнча пикир алышты.

«Бул келишим кыргыз жана азербайжан элдеринин достугун чыңдоого, маданий көпүрөлөрдү курууга жана театр искусствосун өнүктүрүүгө олуттуу салым кошо турган маанилүү кадам», — деп белгиледи министрлик.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345805/
Кароо: 99
Басууга
Теги
Жалал-Абадда 52 маданият мекемеси текшерилди
Кыргызстандын жаны гимни. Жеңүүчүгө президенттик фонддон сыйлык берилет
Союзбек Надырбеков Маданият министринин биринчи орун басары болуп дайындалды
Түркияда Кыргызстандын маданият күндөрү өтөт
Маданият кызматкерлерин тажрыйба алуу үчүн Петербургга жөнөтүү сунушталууда
Маданият, искусство жана спорт чөйрөсүнө 673 миллион сом каражат бөлүндү
Маданият министрлигинде кадрдык өзгөрүүлөр болду
Өзбекстан менен Казакстанда Кыргызстандын маданият күндөрү өтөт
Талант Мамытов проверил ход строительства дороги Маданият — Джалал-Абад
Апрель революциясына 10 жыл. Республикалык драмалардын сынагы жарыяланат
Эң көп окулган жаңылыктар
Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3&nbsp;балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды
Шайлоо &minus;2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады Шайлоо −2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады
1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат 1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат
УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2&nbsp;гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2 гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды
3-октябрь, жума
09:28
Мектеп жетишсиздиги: Курулуш министрлиги кайра курулуучу имараттарды белгиледи Мектеп жетишсиздиги: Курулуш министрлиги кайра курулууч...
09:13
Кыргызстан бир балага 3000 сомдон төлөйт: Бул жөлөк пулдар кимдерге берилет?
08:40
Кыргызстан менен Азербайжандын театрлар ортосунда кызматташуу келишими түзүлдү
2-октябрь, бейшемби
19:06
3-октябрга карата аба ырайы
18:58
Бишкекте ШКУ жана Көчмөндөр оюндары өтөт: бийлик масштабдуу даярдыктарды баштады
18:42
Мурас-Ордо конушунун 20 жылдыгында жаңы сейил багы ачылды
18:31
Президент жайыт жерлерин унаа менен тебелеткендердин техникасы алынаарын айтты
16:19
Алайда милиция кызматкерине пара берүүгө аракет кылган жаран кармалды