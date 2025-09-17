12:23
Кыргызча

Өтмөк менен Төө-Ашууда түнү кар жаап, жол жүрүү кыйындады

Өткөн түнү Төө-Ашуу жана Өтмөк ашуусунда кар жаап, жолдо жүрүү кыйындап, жолдор тоңголок деп билдиришет күбөлөр.

Жол тейлөө кызматкерлери айдоочуларга кышкы дөңгөлөктөрдү колдонуу жана ылдамдыкты катуу сактоо керектигин эскертет.

Эскертүүлөргө карабастан, трассада түнкүсүн жана эртең менен көптөгөн майда кырсыктар катталды: унаалар жолдон чыгып, тайгак болгондуктан сүзүшкөн.

Айдоочулардан өтө этият болуп, мүмкүн болсо, аба ырайы жакшырганга чейин ашуулар аркылуу жүрүүнү кийинкиге калтырууну суранышат.
