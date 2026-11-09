USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Төө-Ашууда ири курулуш күтүлүүдө: Президент жаңы туннель тууралуу айтып берди

10:23, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстанда Төө-Ашууда экинчи туннелди куруу мүмкүнчүлүгү каралып жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 8-ноябрда Кара-Балта, Жайыл жана Панфилов райондорунун тургундары менен жолугушуусунда билдирди.

Бул маселени Новониколаевка айылынын тургуну Марат Сагынбаев көтөрдү. Ал ашуу аймагындагы мөңгүлөрдүн абалына кооптонуусун билдирип, автоунаалардын интенсивдүү кыймылы жана көтөрүлгөн чаң алардын эрүүсүнө өбөлгө түзөрүн болжолдогон.

Ал мөңгүлөрдү сактоо боюнча чараларды көрүүнү сунуштады.

Берген жообунда Садыр Жапаров бийлик буга чейин эле төмөнкү тилкеде дагы бир туннель куруу мүмкүнчүлүгүн изилдеп жатканын билдирди.

«Биз азыр төмөнкү тилкеде экинчи, альтернативалуу туннелди куруу мүмкүнчүлүгүн карап жатабыз. Келечекте, буюрса, башка туннель курабыз, ошондо Тоо-Ашуу аркылуу өткөн унаалардын саны кыскарат», — деди президент.

Мамлекет башчысы сөз келечектүү долбоор жөнүндө болуп жатканын белгиледи.

Жолугушуунун жүрүшүндө жаңы туннелдин курулушунун башталчу так мөөнөтү, баасы жана техникалык параметрлери аталган жок.

Тема боюнча материалдар

Президентке Кош-Дөбөдөгү эски мектеп боюнча айтылды: жаңы мектеп курулабы?

Жаңы завод, жолдор жана эски көйгөйлөр. Жапаровго Сокулук тууралуу отчет берилди

Чүй облусунун Аламүдүн районун өнүктүрүүгө дагы 2 миллиард сом талап кылынат

Садыр Жапаров Айтматов жана Манас райондорунун өнүгүүсү менен таанышты

Садыр Жапаров: «Таласта 350 орундуу жаңы облустук оорукана курулат»

Таластын бюджети 4 эсеге, ал эми инвестициялар дээрлик 16 эсеге өстү

Бүгүн Садыр Жапаров Талас облусуна иш сапары менен барат

Президент ТМУ өлкөлөрүн энергетика тармагында кызматташууну кеңейтүүгө чакырды

Садыр Жапаров Түрк Мамлекеттер Уюмунун саммитине катышууда

Садыр Жапаров Түрк дүйнөсүнүн жогорку ордени менен сыйланды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18