Төө-Ашууда ири курулуш күтүлүүдө: Президент жаңы туннель тууралуу айтып берди
Кыргызстанда Төө-Ашууда экинчи туннелди куруу мүмкүнчүлүгү каралып жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 8-ноябрда Кара-Балта, Жайыл жана Панфилов райондорунун тургундары менен жолугушуусунда билдирди.
Бул маселени Новониколаевка айылынын тургуну Марат Сагынбаев көтөрдү. Ал ашуу аймагындагы мөңгүлөрдүн абалына кооптонуусун билдирип, автоунаалардын интенсивдүү кыймылы жана көтөрүлгөн чаң алардын эрүүсүнө өбөлгө түзөрүн болжолдогон.
Ал мөңгүлөрдү сактоо боюнча чараларды көрүүнү сунуштады.
Берген жообунда Садыр Жапаров бийлик буга чейин эле төмөнкү тилкеде дагы бир туннель куруу мүмкүнчүлүгүн изилдеп жатканын билдирди.
«Биз азыр төмөнкү тилкеде экинчи, альтернативалуу туннелди куруу мүмкүнчүлүгүн карап жатабыз. Келечекте, буюрса, башка туннель курабыз, ошондо Тоо-Ашуу аркылуу өткөн унаалардын саны кыскарат», — деди президент.
Мамлекет башчысы сөз келечектүү долбоор жөнүндө болуп жатканын белгиледи.
Жолугушуунун жүрүшүндө жаңы туннелдин курулушунун башталчу так мөөнөтү, баасы жана техникалык параметрлери аталган жок.