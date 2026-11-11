USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Садыр Жапаров Россиянын Президенти Владимир Путин менен жолугушту

23:05, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров бүгүн, 11-ноябрда, Россия Федерациясына болгон иш сапарынын алкагында Россиянын Президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул тууралуу президенттин администрациясы билдирди.

Президент Садыр Жапаров кыргыз делегациясын салттуу жылуу кабыл алгандыгы жана кыргыз-орус мамилелерин өнүктүрүүгө жеке көңүл бургандыгы үчүн Владимир Путинге ыраазычылык билдирип, жетишилген натыйжаларга көп жагынан лидерлердин ортосунда калыптанган ишенимдүү мамилелер жана конструктивдүү диалог өбөлгө болгонун айтты.

850x570.png

Владимир Путин өз кезегинде кыргыз-орус кызматташтыгынын олуттуу потенциалын белгилеп, эки тараптуу күн тартибинин негизги багыттары боюнча өз ара аракеттенүүнү мындан ары кеңейтүүгө даяр экендигин айтты.

Мамлекет башчылары соода-экономикалык өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүгө, энергетика, өнөр жай жана финансы секторлорундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө, ошондой эле билим берүү тармагындагы байланыштарды чыңдоого өзгөчө көңүл буруу менен, кыргыз-орус стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары тереңдетүүнүн келечегин талкуулашты.

Тараптар эки жактуу мамилелердин жогорку деңгээлин белгилеп, биргелешкен демилгелерди жана долбоорлорду ишке ашыруу аркылуу кызматташтыкты ырааттуу өнүктүрүүгө кызыкдар экендиктерин билдиришти.

Мамлекет башчысы эки тараптуу өз ара аракеттенүүнү мындан ары чыңдоо жана биргелешкен долбоорлорго кошумча дем берүү үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануунун маанилүүлүгүн баса белгиледи.

Тема боюнча материалдар

Садыр Жапаров президенттикке талапкерлигин көрсөтүү тууралуу БШКга арыз берди

Садыр Жапаров Москвада Жамааттык коопсуздук кеңешинин жыйынына катышат

Кыргызстан Өзбекстандын Андижан шаарында Башкы консулдук ачат

Төө-Ашууда ири курулуш күтүлүүдө: Президент жаңы туннель тууралуу айтып берди

Президентке Кош-Дөбөдөгү эски мектеп боюнча айтылды: жаңы мектеп курулабы?

Жаңы завод, жолдор жана эски көйгөйлөр. Жапаровго Сокулук тууралуу отчет берилди

Чүй облусунун Аламүдүн районун өнүктүрүүгө дагы 2 миллиард сом талап кылынат

Садыр Жапаров Айтматов жана Манас райондорунун өнүгүүсү менен таанышты

Садыр Жапаров: «Таласта 350 орундуу жаңы облустук оорукана курулат»

Таластын бюджети 4 эсеге, ал эми инвестициялар дээрлик 16 эсеге өстү

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18