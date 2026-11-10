USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

Кыргызстан Өзбекстандын Андижан шаарында Башкы консулдук ачат

11:17, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Президент Садыр Жапаров Өзбекстандын Андижан шаарында Кыргыз Республикасынын Башкы консулдугун ачуу тууралуу жарлыкка кол койду.

Документке ылайык, жаңы дипломатиялык өкүлчүлүктүн консулдук округу Өзбекстандын үч облусун — Андижан, Фергана жана Наманган облустарын камтыйт.

Башкы консулдуктун негизги милдети Өзбекстанда жүргөн Кыргызстандын жарандарынын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо, ошондой эле аларга консулдук кызмат көрсөтүүнү камсыз кылуу.

Мындан тышкары, өкүлчүлүктү ачуу эки өлкө ортосундагы экономикалык жана маданий кызматташтыкты кеңейтүүгө жана жарандар үчүн кыйлаң жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган.

Министрлер кабинетине Башкы консулдукту ачууга байланышкан уюштуруу жана каржы маселелерин чечүү, ошондой эле зарыл болгон нормативдик актыларды жарлыкка ылайык келтирүү тапшырылды.

Жарлык 10 күндөн кийин күчүнө кирет.

Тема боюнча материалдар

Садыр Жапаров Москвада Жамааттык коопсуздук кеңешинин жыйынына катышат

Төө-Ашууда ири курулуш күтүлүүдө: Президент жаңы туннель тууралуу айтып берди

Президентке Кош-Дөбөдөгү эски мектеп боюнча айтылды: жаңы мектеп курулабы?

Жаңы завод, жолдор жана эски көйгөйлөр. Жапаровго Сокулук тууралуу отчет берилди

Чүй облусунун Аламүдүн районун өнүктүрүүгө дагы 2 миллиард сом талап кылынат

Садыр Жапаров Айтматов жана Манас райондорунун өнүгүүсү менен таанышты

Садыр Жапаров: «Таласта 350 орундуу жаңы облустук оорукана курулат»

Таластын бюджети 4 эсеге, ал эми инвестициялар дээрлик 16 эсеге өстү

Бүгүн Садыр Жапаров Талас облусуна иш сапары менен барат

Президент ТМУ өлкөлөрүн энергетика тармагында кызматташууну кеңейтүүгө чакырды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18