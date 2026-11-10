Кыргызстан Өзбекстандын Андижан шаарында Башкы консулдук ачат
Президент Садыр Жапаров Өзбекстандын Андижан шаарында Кыргыз Республикасынын Башкы консулдугун ачуу тууралуу жарлыкка кол койду.
Документке ылайык, жаңы дипломатиялык өкүлчүлүктүн консулдук округу Өзбекстандын үч облусун — Андижан, Фергана жана Наманган облустарын камтыйт.
Башкы консулдуктун негизги милдети Өзбекстанда жүргөн Кыргызстандын жарандарынын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо, ошондой эле аларга консулдук кызмат көрсөтүүнү камсыз кылуу.
Мындан тышкары, өкүлчүлүктү ачуу эки өлкө ортосундагы экономикалык жана маданий кызматташтыкты кеңейтүүгө жана жарандар үчүн кыйлаң жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган.
Министрлер кабинетине Башкы консулдукту ачууга байланышкан уюштуруу жана каржы маселелерин чечүү, ошондой эле зарыл болгон нормативдик актыларды жарлыкка ылайык келтирүү тапшырылды.
Жарлык 10 күндөн кийин күчүнө кирет.