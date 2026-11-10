USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

Садыр Жапаров Москвада Жамааттык коопсуздук кеңешинин жыйынына катышат

13:02, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Президент Садыр Жапаров 10-11-ноябрда Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун (ЖККУ) Жамааттык коопсуздук кеңешинин Москва шаарында өтө турган кезектеги жыйынына катышуу үчүн Россияга иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администациясынан билдирди.

Жыйындын жүрүшүндө мамлекет башчылары эл аралык жана аймактык коопсуздуктун актуалдуу маселелерин, ЖККУнун сессиялар аралык мезгилдеги ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарын, ошондой эле жамааттык коопсуздукту чыңдоо боюнча мындан аркы чараларды талкуулашат.

Терроризмге жана экстремизмге каршы аракеттенүү, биологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жана Уюмга мүчө мамлекеттердин өз ара аракеттенүү механизмдерин өркүндөтүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулат.

Жыйындын жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге, анын ичинде ЖККУнун Жамааттык коопсуздук кеңешинин декларациясына жана Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишимге кол коюлгандыгынын 35 жылдыгына жана ЖККУнун 25 жылдыгына арналган иш-чаралар планына кол коюу пландалууда.

Тема боюнча материалдар

Кыргызстан Өзбекстандын Андижан шаарында Башкы консулдук ачат

Төө-Ашууда ири курулуш күтүлүүдө: Президент жаңы туннель тууралуу айтып берди

Президентке Кош-Дөбөдөгү эски мектеп боюнча айтылды: жаңы мектеп курулабы?

Жаңы завод, жолдор жана эски көйгөйлөр. Жапаровго Сокулук тууралуу отчет берилди

Чүй облусунун Аламүдүн районун өнүктүрүүгө дагы 2 миллиард сом талап кылынат

Садыр Жапаров Айтматов жана Манас райондорунун өнүгүүсү менен таанышты

Садыр Жапаров: «Таласта 350 орундуу жаңы облустук оорукана курулат»

Таластын бюджети 4 эсеге, ал эми инвестициялар дээрлик 16 эсеге өстү

Бүгүн Садыр Жапаров Талас облусуна иш сапары менен барат

Президент ТМУ өлкөлөрүн энергетика тармагында кызматташууну кеңейтүүгө чакырды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18