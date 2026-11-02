Таластын бюджети 4 эсеге, ал эми инвестициялар дээрлик 16 эсеге өстү
Президент Садыр Жапаров бүгүн, 2-ноябрда Талас облусуна болгон иш сапарынын жүрүшүндө Бакай-Ата районунун 2021–2026-жылдардагы социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары, ишке ашырылган долбоорлор жана мындан аркы өнүгүүнүн келечектүү багыттары менен таанышты. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдирди.
Мамлекет башчысына Бакай-Ата районунда негизги социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрдүн оң динамикасы байкалып жатканы тууралуу маалымат берилди. Акыркы жылдары мамлекеттик бюджеттин көлөмү, продукция өндүрүү жана инвестиция тартуу көрсөткүчтөрү өсүүдө.
Маалыматтарга ылайык, райондун мамлекеттик бюджетинин көлөмү 2021-жылы 76 945,1 болсо, 2025-жылы 178 592,0го жеткен. 2026-жылдын тогуз айында бул көрсөткүч 184 276,4тү түзүп, көрсөтүлгөн мезгилдеги жалпы көлөмү 193 320,5 деңгээлинде чагылдырылган.
Өндүрүш тармагында да оң динамика байкалууда. Өндүрүлгөн продукциянын көлөмү 2021-жылдагы 15 494,5тен 2025-жылы 107 400,4кө чейин өскөн. 2026-жылдын тогуз айында бул көрсөткүч мурунку жылдардын ушул мезгилине салыштырмалуу көбөйүп, 112 673,2ге жеткен. 2026-жылдагы өндүрүштүн жалпы көлөмү 127 850,5ти түздү.
Инвестиция тармагында да олуттуу өсүш байкалууда. Эгерде 2021-жылы инвестициялардын көлөмү 430 320,3тү түзсө, 2025-жылы 750 527,2ге жеткен. 2026-жылдын тогуз айында инвестициялардын көлөмү 1 298 707,3тү түзүп, инфографикада чагылдырылган жалпы көрсөткүч 1 350 840,7ге жеткен.
Бакай-Ата районунда калктын жашоо шарттарын социалдык-экономикалык жактан жакшыртуу, инфраструктураны өнүктүрүү жана экономикалык өсүш үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү боюнча ырааттуу иштер жүргүзүлүүдө.
Райондо 26 социалдык объект курулган, анын ичинде 5 мектеп, 5 бала бакча, 7 футбол талаасы, 4 спорт зал, ошондой эле 5 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу жана фельдшердик-акушердик пункт (ФАП) бар.
Бул долбоорлордун ишке ашырылышы райондун тургундары үчүн билим берүү, спорт жана медициналык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга өбөлгө түзөт.
Райондун экономикалык өнүгүүсүндөгү маанилүү окуялардын бири төө буурчакты кайра иштетүүчү заводдун ишке киргизилиши болду. Долбоордун наркы 200 млн сомду түзөт.
Ишкананын ишмердүүлүгү кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүүгө, айыл чарба өндүрүшүнүн натыйжалуулугун жогорулатууга жана жергиликтүү өндүрүүчүлөр үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган.
Инженердик жана жол инфраструктурасын жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда. Жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында 42,2 км автомобиль жолу асфальтталып, 9 айылды камтыган 163 км узундуктагы таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу иштери жүргүзүлүп, 3 км тротуар курулган жана 55 км узундуктагы көчө жарыктандыруу системасы орнотулган.
Социалдык жана экономикалык инфраструктураны өнүктүрүү боюнча комплекстүү иштер райондун туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылууга жана калктын бакубаттуулугун жогорулатууга багытталган.
Ошондой эле бул райондо социалдык инфраструктураны өнүктүрүү, коомдук жайларды көрктөндүрүү жана калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашыруу иштери уланууда. Алсак, райондо Жоломан Ата атындагы парк масштабдуу реконструкциядан өткөрүлдү. Долбоордун наркы 25 млн сомду түздү. Жаңылоо иштеринин алкагында парктын аймагы көрктөндүрүлүп, тургундардын ыңгайлуу эс алуусу үчүн шарттар түзүлүп, балдар ойноочу жана спорттук аянтчалар жабдылды. Жаңыланган парк үй-бүлөлүк эс алуу жана калктын бош убактысын өткөрүүсү үчүн заманбап коомдук жайга айланды.
Билим берүү инфраструктурасын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Райондо жалпы 275 окуучуга ылайыкталган беш мектептин, ошондой эле 140 орундуу эки бала бакчанын курулушу жүрүп жатат.
Бул долбоорлордун ишке ашырылышы билим берүү кызматтарынын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө, балдарды окутуу үчүн кошумча орундарды түзүүгө жана окуучулар менен тарбиялануучулар үчүн кыйла ыңгайлуу шарттарды камсыз кылууга мүмкүндүк берет.