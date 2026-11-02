USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Садыр Жапаров: «Таласта 350 орундуу жаңы облустук оорукана курулат»

15:05, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Президент Садыр Жапаров бүгүн, 2-ноябрда, Талас облусуна болгон иш сапарынын жүрүшүндө Талас шаарынын, Талас жана Бакай-Ата райондорунун тургундары менен жолугушту.

Мамлекет башчысы Талас облусунда аткарылган иштердин жыйынтыгын чыгарып, жетишилген натыйжаларга жана мындан аркы өнүгүү келечегине токтолду, жашоочулардын кайрылууларын угуп, аймактагы актуалдуу көйгөйлөрдү талкуулады.

Садыр Жапаров өз сөзүндө бюджеттик кирешелердин өсүшүнө жана Талас облусунун экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнүн кеңейишине басым жасады.

«Акыркы жылдары өлкөбүздө мамлекеттик бюджеттин кирешелерин көбөйтүү, салыктык жана бажылык башкарууну жакшыртуу, көмүскө экономиканы кыскартуу жаатында системалуу иштерди жүргүзүп келе жатабыз. Аракеттерибиз текке кеткен жок, натыйжасы аймактардын өнүгүүсүнө таасир этти», — деди Президент.

Андан ары Садыр Жапаров Талас облусунун инфраструктурасын өнүктүрүүгө, социалдык объекттерди курууга жана калктын жашоо шарттарын жакшыртууга багытталган мамлекеттик инвестицияларга токтолду.

Тактап айтканда, социалдык, билим берүү, маданий жана өндүрүштүк мекемелерди камтыган 29 объекттин курулушу аяктады. Мындан тышкары, Талас районунда объекттерди оңдоого, жол инфраструктурасын өнүктүрүүгө, ичүүчү суу менен камсыздоого жана сугат иштерине 366 млн сом каралган, ал эми Бакай-Ата районунда 12 объектти капиталдык курууга 226 млн сом бөлүнгөн.

Ошону менен бирге Президент өнөр жайды өнүктүрүү, Жерүй кенин өздөштүрүү жана жергиликтүү өндүрүштү колдоо жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана бюджетке түшүүчү кирешелерди көбөйтүүгө өбөлгө түзөрүн баса белгиледи.

Мындан тышкары, Садыр Жапаров жарандардын социалдык жактан корголушун жогорулатуу, аймактын билим берүү жана саламаттык сактоо системаларын өнүктүрүү чаралары тууралуу айтып берди.

«Саламаттык сактоо тармагы боюнча Талас шаарында перинаталдык борбордун курулушу жүрүп жатат. Талас районунун Көпүрө-Базар айылындагы 25 орундуу оорукананын курулушу 74 пайызга аткарылды. Бакай-Атада болсо Жалпы дарыгерлер практикалык борборунун 100 орундуу имаратынын курулушу жаңыдан башталды.

Ал эми келерки жылы Талас облустук бириккен ооруканасынын 350 орундуу имаратын, ошондой эле Талас, Манас, Айтматов райондорунун ар бирине Жалпы дарыгерлер практикалык борборлорунун 100 орундуу имаратын куруп берели деген пландарыбыз бар», — деп белгиледи Мамлекет башчысы.

Ошондой эле Президент энергетиканы өнүктүрүү жана жаңы ГЭСтерди куруу тууралуу айтып берди.

Талас шаарынын мэринин, Талас жана Бакай-Ата райондорунун акимдеринин презентацияларынын жыйынтыгын чыгарып жатып, Мамлекет башчысы алар көтөргөн маселелердин басымдуу бөлүгү — мектептерди, бала бакчаларды, спорт аянтчаларын куруу жана ичүүчү суу менен камсыздоо көйгөйлөрү жакынкы жылдары планга ылайык чечилерин белгиледи.

Андан соң Садыр Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга «район — облус”жана «облус — республика» багыттары боюнча жүргүнчүлөрдү үзгүлтүксүз ташуучу автобус каттамдарын уюштуруу иштерин улантууну тапшырды.

Президент ошондой эле Бакай-Ата районунда кара өрүктү кайра иштетүүчү ишкананын курулушун колдоо зарылдыгын белгиледи.

Жолугушуу суроо-жооп форматында уланды.

Тема боюнча материалдар

Таластын бюджети 4 эсеге, ал эми инвестициялар дээрлик 16 эсеге өстү

Бүгүн Садыр Жапаров Талас облусуна иш сапары менен барат

Президент ТМУ өлкөлөрүн энергетика тармагында кызматташууну кеңейтүүгө чакырды

Садыр Жапаров Түрк Мамлекеттер Уюмунун саммитине катышууда

Садыр Жапаров Түрк дүйнөсүнүн жогорку ордени менен сыйланды

Президент Садыр Жапаров Түркияга иш сапары менен барат

Кыргызстан жаңы майнинг-фермалар үчүн жабык: Садыр Жапаров себебин түшүндүрдү

Садыр Жапаров: «Кыргызстан 30 миллион туристти кабыл алууга даярданууда»

Садыр Жапаров Базар-Коргондун социалдык-экономикалык өнүгүүсү менен таанышты

Садыр Жапаров социалдык төлөмдөр, айлык акы жана пенсиялардын жогорулашын айтты

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18