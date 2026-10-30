Президент ТМУ өлкөлөрүн энергетика тармагында кызматташууну кеңейтүүгө чакырды
Кыргызстан өзүнүн гидроэнергетикалык потенциалынын 15 пайызын гана пайдаланат. Бул тууралуу Президент Садыр Жапаров Анкара шаарында өткөн Түрк Мамлекеттер Уюмунун 13-саммитинде билдирди.
Мамлекет башчысы ТМУ өлкөлөрүнүн энергетика тармагындагы кызматташуусун кеңейтүүнү, ошондой эле гидроэнергетиканы жана кайра жаралуучу энергия булактарын өнүктүрүүгө инвестиция тартууну сунуштады.
Биргелешкен долбоордун мисалы катары ал туркиялык «Ихлас Холдинг» компаниясынын катышуусунда курулуп жаткан Казарман ГЭСтер каскадын аталды.
«Мен бардык кызыкдар инвесторлорду энергетика секторунда өз ара пайдалуу өнөктөштүктү өнүктүрүү үчүн кызматташууга чакырам», — деди Жапаров.
Эске салсак, Кыргызстанда электр энергиясынын тартыштыгы уланууда. 12-октябрда Кадамжай районунун тургундары менен жолугушууда Садыр Жапаров электр энергиясынын жетишсиздиги 3–4 миллиард киловатт-саатты түзөрүн кабарлаган. Анын айтымында, чакан ГЭСтер жана күн электр станциялары курулбаганда, бул көрсөткүч 8–9 миллиард киловатт-саатка жетиши мүмкүн эле.
25-октябрда Токтогул районунун тургундары менен жолугушууда президент электр энергиясын керектөөгө коюлган чектөөлөр 2–2,5 жылдан кийин алынышы мүмкүн экенин билдирген. Ал маселенин чечилишин жаңы генерациялоочу кубаттуулуктарды, анын ичинде кубаттуулугу 1 миң 200 мегаватт болгон Кара-Кече ТЭЦин ишке киргизүү менен байланыштырган.