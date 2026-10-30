USD87.45EUR97.41RUB1.09
24.kg

Президент ТМУ өлкөлөрүн энергетика тармагында кызматташууну кеңейтүүгө чакырды

15:01, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстан өзүнүн гидроэнергетикалык потенциалынын 15 пайызын гана пайдаланат. Бул тууралуу Президент Садыр Жапаров Анкара шаарында өткөн Түрк Мамлекеттер Уюмунун 13-саммитинде билдирди.

Мамлекет башчысы ТМУ өлкөлөрүнүн энергетика тармагындагы кызматташуусун кеңейтүүнү, ошондой эле гидроэнергетиканы жана кайра жаралуучу энергия булактарын өнүктүрүүгө инвестиция тартууну сунуштады.

1793349496921-221b6a44-6c2c-48af-882b-e1f1e651b139-otgjpg-optimized.webp

Биргелешкен долбоордун мисалы катары ал туркиялык «Ихлас Холдинг» компаниясынын катышуусунда курулуп жаткан Казарман ГЭСтер каскадын аталды.

«Мен бардык кызыкдар инвесторлорду энергетика секторунда өз ара пайдалуу өнөктөштүктү өнүктүрүү үчүн кызматташууга чакырам», — деди Жапаров.

Эске салсак, Кыргызстанда электр энергиясынын тартыштыгы уланууда. 12-октябрда Кадамжай районунун тургундары менен жолугушууда Садыр Жапаров электр энергиясынын жетишсиздиги 3–4 миллиард киловатт-саатты түзөрүн кабарлаган. Анын айтымында, чакан ГЭСтер жана күн электр станциялары курулбаганда, бул көрсөткүч 8–9 миллиард киловатт-саатка жетиши мүмкүн эле.

25-октябрда Токтогул районунун тургундары менен жолугушууда президент электр энергиясын керектөөгө коюлган чектөөлөр 2–2,5 жылдан кийин алынышы мүмкүн экенин билдирген. Ал маселенин чечилишин жаңы генерациялоочу кубаттуулуктарды, анын ичинде кубаттуулугу 1 миң 200 мегаватт болгон Кара-Кече ТЭЦин ишке киргизүү менен байланыштырган.

Тема боюнча материалдар

Садыр Жапаров Түрк Мамлекеттер Уюмунун саммитине катышууда

Садыр Жапаров Түрк дүйнөсүнүн жогорку ордени менен сыйланды

Президент Садыр Жапаров Түркияга иш сапары менен барат

Кыргызстан жаңы майнинг-фермалар үчүн жабык: Садыр Жапаров себебин түшүндүрдү

Садыр Жапаров: «Кыргызстан 30 миллион туристти кабыл алууга даярданууда»

Садыр Жапаров Базар-Коргондун социалдык-экономикалык өнүгүүсү менен таанышты

Садыр Жапаров социалдык төлөмдөр, айлык акы жана пенсиялардын жогорулашын айтты

Президент Манас шаары жана Сузак районун өнүктүрүүгө каражат бөлүүнү убада кылды

Президент Садыр Жапаров бүгүн иш сапары менен Жалал-Абад облусуна барат

Кыргызстанда пенсия жана жөлөкпулдар жогорулайт. Кимдерге жана канчага?

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18