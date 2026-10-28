USD87.45EUR97.54RUB1.08
24.kg

Президент Садыр Жапаров Түркияга иш сапары менен барат

17:20, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Президент Садыр Жапаров Түркия Республикасынын Президенти Режеп Тайып Эрдогандын чакыруусу менен 29–30-октябрда Анкара шаарына иш сапар менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдирди.

Сапардын жүрүшүндө Президент Садыр Жапаров Түрк мамлекеттер уюмунун (ТМУ) мамлекет башчыларынын 13-саммитине катышат.

 

Саммиттин алкагында аймактык жана эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер талкууланат.

Саммиттин жыйынтыгы боюнча Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын Анкара декларациясына жана катышуучу мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыкты мындан ары чыңдоого багытталган башка документтерге кол коюу пландалууда.

Тема боюнча материалдар

Кыргызстан жаңы майнинг-фермалар үчүн жабык: Садыр Жапаров себебин түшүндүрдү

Садыр Жапаров: «Кыргызстан 30 миллион туристти кабыл алууга даярданууда»

Садыр Жапаров Базар-Коргондун социалдык-экономикалык өнүгүүсү менен таанышты

Садыр Жапаров социалдык төлөмдөр, айлык акы жана пенсиялардын жогорулашын айтты

Президент Манас шаары жана Сузак районун өнүктүрүүгө каражат бөлүүнү убада кылды

Президент Садыр Жапаров бүгүн иш сапары менен Жалал-Абад облусуна барат

Кыргызстанда пенсия жана жөлөкпулдар жогорулайт. Кимдерге жана канчага?

Президент Садыр Жапаров Ереванда COP17 Лидерлер саммитине катышууда

Садыр Жапаров Арменияга барды жана COP17 Лидерлер саммитине катышты

Баку саммити: Садыр Жапаров конгресс-борборуна келди

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18