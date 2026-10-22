USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Президент Садыр Жапаров бүгүн иш сапары менен Жалал-Абад облусуна барат

09:45, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Президент Садыр Жапаров бүгүн, 22-октябрда, Жалал-Абад облусуна иш сапары менен барат.

Бул тууралуу басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди.

Маалыматка ылайык, иш сапардын алкагында мамлекет башчысы райондордун тургундары менен жолугушууларды өткөрөт.

Ошондой эле жергиликтүү бийлик жетекчилеринин облустун учурдагы социалдык-экономикалык абалы жана мындан аркы өнүгүү пландары тууралуу маалыматтарын угат.

Тема боюнча материалдар

Садыр Жапаров Базар-Коргондун социалдык-экономикалык өнүгүүсү менен таанышты

Садыр Жапаров социалдык төлөмдөр, айлык акы жана пенсиялардын жогорулашын айтты

Президент Манас шаары жана Сузак районун өнүктүрүүгө каражат бөлүүнү убада кылды

Кыргызстанда пенсия жана жөлөкпулдар жогорулайт. Кимдерге жана канчага?

Президент Садыр Жапаров Ереванда COP17 Лидерлер саммитине катышууда

Садыр Жапаров Арменияга барды жана COP17 Лидерлер саммитине катышты

Баку саммити: Садыр Жапаров конгресс-борборуна келди

Садыр Жапаров: «Өздүк турак жай келечекке болгон ишенимди бекемдейт»

Кыргызстанда Кадамжай сурьма жана Айдаркен сымап заводдору кайрадан иштейт

Кызыл-Кыяда 30 миллиард сомго жаңы кичи район курулат

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18