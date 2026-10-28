USD87.45EUR97.54RUB1.08
24.kg

Кыргызстан жаңы майнинг-фермалар үчүн жабык: Садыр Жапаров себебин түшүндүрдү

10:09, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Электр энергиясынын таңкыстыгына байланыштуу Кыргызстанда жаңы майнинг-фермаларды ачууга уруксаттар убактылуу берилбейт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров «Super.kg» басылмага курган маегинде билдирди.

Мамлекет башчысынын айтымында, учурда өлкөдө эки гана майнинг-ферма иштейт. Алардын бири Камбар-Ата-2 ГЭСинин жанында, экинчиси Кеминде.«Биз башка бир дагы майнинг-фермага уруксат берген эмеспиз. Качан гана чоң-чоң ГЭСтерибиз курулуп бүтүп, өзүбүздүн керектөөнү толук жапкандан кийин гана уруксат берсек болот», — деди Жапаров.

Президент майнинг мамлекетке олуттуу салык түшүүлөрүн алып келерин белгиледи. Бирок электр жарыгы жетишсиз шартта бийлик бул тармакты кеңейтүүгө жол бере албайт. Кемин шаарчасындагы майнинг-ферма тууралуу сүйлөп жатып, Жапаров ал Кыргызстанда өндүрүлгөн электр энергиясын колдонбой, Орусиядан жана Казакстандан импорттолгон энергиянын эсебинен иштээрин билдирди.

Муну менен катар, анын айтымында, өлкөдө электр энергиясы таңкыс болгон кыш мезгилинде ферманын иши убактылуу токтотулуп, ал үчүн импорттолгон электр энергиясы калктын муктаждыгына багытталышы мүмкүн.

Тема боюнча материалдар

Садыр Жапаров: «Кыргызстан 30 миллион туристти кабыл алууга даярданууда»

Садыр Жапаров Базар-Коргондун социалдык-экономикалык өнүгүүсү менен таанышты

Садыр Жапаров социалдык төлөмдөр, айлык акы жана пенсиялардын жогорулашын айтты

Президент Манас шаары жана Сузак районун өнүктүрүүгө каражат бөлүүнү убада кылды

Президент Садыр Жапаров бүгүн иш сапары менен Жалал-Абад облусуна барат

Кыргызстанда пенсия жана жөлөкпулдар жогорулайт. Кимдерге жана канчага?

Президент Садыр Жапаров Ереванда COP17 Лидерлер саммитине катышууда

Садыр Жапаров Арменияга барды жана COP17 Лидерлер саммитине катышты

Баку саммити: Садыр Жапаров конгресс-борборуна келди

Садыр Жапаров: «Өздүк турак жай келечекке болгон ишенимди бекемдейт»

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18