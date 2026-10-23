Бүгүндөн баштап Бишкектеги эски аянтта 3 күн айыл чарба жарманкеси өтөт
Бүгүндөн баштап Бишкектеги эски аянтта «Агротехэкспо-2026» жана «Алтын күз» көргөзмө-жарманкеси башталды. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги билдирди.
Маалыматка ылайык, көргөзмө 23-25-октябрь күндөрү саат 9:00дөн 18:00гө чейин өтөт. Иш-чара жыл сайын салтка айлангандай айыл чарба кызматкерлеринин күнүн утурлай уюштурулат.
«Агротехэкспо-2026» көргөзмөсүндө атайын айыл-чарба менен алектенген жарандарга керектелүүчү жабдыктар, техникалар жана асыл тукум чарбанын эң мыкты жетишкендиктери көрсөтүлөт.
Ал эми «Алтын күз» жарманкесинде Кыргызстандын бардык аймагынан келген фермерлердин жана ата-мекендик өндүрүүчүлөрдүн азык-түлүк продукциялары сатылат. Иш-чарага байланыштуу Раззаков жана Орозбеков көчөлөрүндө жол кыймылына убактылуу чектөө киргизилет.