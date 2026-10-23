USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Бүгүндөн баштап Бишкектеги эски аянтта 3 күн айыл чарба жарманкеси өтөт

08:30, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Бүгүндөн баштап Бишкектеги эски аянтта «Агротехэкспо-2026» жана «Алтын күз» көргөзмө-жарманкеси башталды. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, көргөзмө 23-25-октябрь күндөрү саат 9:00дөн 18:00гө чейин өтөт. Иш-чара жыл сайын салтка айлангандай айыл чарба кызматкерлеринин күнүн утурлай уюштурулат.

«Агротехэкспо-2026» көргөзмөсүндө атайын айыл-чарба менен алектенген жарандарга керектелүүчү жабдыктар, техникалар жана асыл тукум чарбанын эң мыкты жетишкендиктери көрсөтүлөт.

Ал эми «Алтын күз» жарманкесинде Кыргызстандын бардык аймагынан келген фермерлердин жана ата-мекендик өндүрүүчүлөрдүн азык-түлүк продукциялары сатылат. Иш-чарага байланыштуу Раззаков жана Орозбеков көчөлөрүндө жол кыймылына убактылуу чектөө киргизилет.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18