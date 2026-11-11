USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Бишкектин Тарых музейинде «Лейлек килемдери» көргөзмө-жармаңкеси өтөт

15:41, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

16-ноябрдан 26-ноябрга чейин Бишкек шаарындагы Кыргызстандын Улуттук тарых музейинде «Лейлек килемдери» көргөзмө-жармаңкеси өтөт. Анда Баткен облусунун Лейлек районунун чебер аялдарынын эмгектери тартууланат.

Иш-чара Жогорку Кеңештин депутаты Камила Талиеванын демилгеси менен уюштурулууда. Анын максаты — аймактагы кол өнөрчүлөрдү колдоо, Кыргызстандын материалдык эмес маданий мурасын сактоо жана элдик искусствонун салттуу түрлөрүн жайылтуу болуп саналат.

Көргөзмөдө келген коноктор табигый жүндөн токулган килемдерди көрүп, сатып ала алышат. Бул буюмдар кыргыздын килем токуучулук кылымдык салттарын жана улуттук оймо-чиймелеринин өзгөчөлүктөрүн чагылдырат.

Уюштуруучулар белгилегендей, көргөзмө кол өнөрчү аялдардын чеберчилигине көңүл бурууга жана салттуу искусствону кийинки муундар үчүн сактап калууга көмөктөшүүгө багытталган.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18