Бүгүн Садыр Жапаров Талас облусуна иш сапары менен барат
Президент Садыр Жапаров бүгүн, 2-ноябрда Талас облусуна иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди.
Маалыматка ылайык, сапарынын алкагында мамлекет башчысы аймактын эли менен жолугушуп, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилеринин облустун учурдагы социалдык-экономикалык абалы жана мындан аркы өнүгүү келечеги тууралуу маалыматтарын угат, ошондой эле Талас шаарындагы «Талас Арена» борбордук стадионунун ачылыш аземине катышат.