USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Бүгүн Садыр Жапаров Талас облусуна иш сапары менен барат

09:29, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Президент Садыр Жапаров бүгүн, 2-ноябрда Талас облусуна иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди.

Маалыматка ылайык, сапарынын алкагында мамлекет башчысы аймактын эли менен жолугушуп, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилеринин облустун учурдагы социалдык-экономикалык абалы жана мындан аркы өнүгүү келечеги тууралуу маалыматтарын угат, ошондой эле Талас шаарындагы «Талас Арена» борбордук стадионунун ачылыш аземине катышат.

Тема боюнча материалдар

Президент ТМУ өлкөлөрүн энергетика тармагында кызматташууну кеңейтүүгө чакырды

Садыр Жапаров Түрк Мамлекеттер Уюмунун саммитине катышууда

Садыр Жапаров Түрк дүйнөсүнүн жогорку ордени менен сыйланды

Президент Садыр Жапаров Түркияга иш сапары менен барат

Кыргызстан жаңы майнинг-фермалар үчүн жабык: Садыр Жапаров себебин түшүндүрдү

Садыр Жапаров: «Кыргызстан 30 миллион туристти кабыл алууга даярданууда»

Садыр Жапаров Базар-Коргондун социалдык-экономикалык өнүгүүсү менен таанышты

Садыр Жапаров социалдык төлөмдөр, айлык акы жана пенсиялардын жогорулашын айтты

Президент Манас шаары жана Сузак районун өнүктүрүүгө каражат бөлүүнү убада кылды

Президент Садыр Жапаров бүгүн иш сапары менен Жалал-Абад облусуна барат

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18