С начала года фермеры получили льготные кредиты на 4,8 миллиарда сомов

С начала года фермеры получили 10 тысяч 636 кредитов на 4,8 миллиарда сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, на растениеводство направлено 1 миллиард 171,6 миллиона сомов, на животноводство — 2 миллиарда 730,8 миллиона сомов, на переработку и услуги — 950,3 миллиона сомов.

Отмечается, что в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства-6» между Министерством финансов КР и 11 коммерческими банками республики заключены соглашения о субсидировании процентных ставок на общую сумму 5 миллиардов 816 миллионов сомов.

В республиканском бюджете на 2018-2020 годы для реализации третьей фазы проекта «Финансирование сельского хозяйства-4», второй фазы проекта «Финансирование сельского хозяйства-5» и первой фазы проекта «Финансирование сельского хозяйства-6» предусмотрели 1 миллиард 50 миллионов сомов.