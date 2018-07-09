С начала 2018 года фермерам выдали льготные кредиты на 4,5 миллиарда сомов

За январь-июнь 2018 года в Кыргызстане выдано 10 тысяч 305 льготных кредитов на сумму 4 миллиарда 614 миллионов 987 тысяч сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Жаныбек Керималиев.

По его данным, сумма кредитов на 1,2 миллиарда сомов превышает объем денег, выданных фермерам в 2017 году.

По программе «Растениеводство» заем выдан 2 тысячам 951 хозяйству на общую сумму 1 миллиард 117 миллионов сомов. На развитие животноводства кредит получили 7 тысяч 120 человек на сумму 2,6 миллиарда сомов. По программе «Переработка» выдали 59 кредитов на 845 миллионов 363 тысячи сомов.

Отметим, что 264 хозяйственных субъекта без залога получили кредит на 23 миллиона сомов.