ГНС ведет работу по переводу информационных систем на кыргызский язык

Налоговая служба вошла в пятерку лучших государственных органов по развитию и применению кыргызского языка, заняв первое место среди госслужб. Такой результат отмечен Национальной комиссией по государственному языку и языковой политике по итогам мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Отмечается, что Налоговая служба на протяжении последних лет последовательно реализует меры по расширению применения государственного языка в своей системе. В 2018 году издан первый русско-кыргызский / кыргызско-русский словарь налоговых терминов, а в 2024-м вышло второе, дополненное издание.

Все сообщения и информационные материалы для налогоплательщиков публикуются на двух языках — государственном и официальном, что обеспечивает доступность информации для граждан.

В настоящее время активно ведется работа по переводу информационных систем на кыргызский язык. Запуск обновленных систем осуществляется поэтапно, что позволит налогоплательщикам получать цифровые услуги на удобном для них языке — кыргызском или русском.

На торжественном мероприятии, посвященном Дню государственного языка, за вклад в развитие госязыка председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов награжден нагрудным знаком «Кыргыз тили».