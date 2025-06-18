Страховые компании Кыргызстана с начала 2025 года выплатили 60,3 миллиона сомов по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом сообщает Служба регулирования и надзора за финансовым рынком.

Отмечается, что это почти в два раза больше, чем за весь прошлый год. В 2024-м общая сумма выплат составила 33,2 миллиона сомов.

В ведомстве напомнили, что выплаты по ОСАГО являются обязательными. Страховые компании, имеющие лицензии, не имеют права отказывать в компенсации без обоснованных причин.