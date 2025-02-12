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Экономика

Уровень доверия к банкам под угрозой — Дастан Бекешев

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в своем Telegram-канале поднял вопрос о росте случаев мошенничества в банковской сфере Кыргызстана, основываясь на данных, предоставленных Национальным банком.

Согласно информации, опубликованной депутатом, за 2024 год НБ КР зафиксировал 143 случая мошенничества. В ответ на запрос Дастана Бекешева, Национальный банк сообщил, что за указанный период в общей сложности поступило 1 тысяча 126 обращений от граждан. Из них 143 обращения связаны с мошенническими действиями.

Депутат Бекешев направил в НБ КР ряд вопросов, касающихся защиты прав потребителей финансовых услуг. В частности, он интересовался статистикой обращений граждан, основными жалобами, конкретными мерами, предпринятыми для устранения нарушений, и планом действий по обеспечению цифровой безопасности.

НБ КР сообщил, что «меры приняты», однако, как отметил депутат, «уровень доверия к банкам под угрозой».

«Важно, чтобы Нацбанк усилил контроль над коммерческими банками, возникает вопрос: насколько безопасно хранить деньги в банках, если они не всегда могут защитить средства клиентов?» — пишет Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319713/
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