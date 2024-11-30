В Кыргызстане предложили освободить зеленые компании от налога на прибыль

Малый и средний бизнес (МСП) в Кыргызстане нуждается в усилении государственной поддержки для перехода на зеленые технологии. Об этом сообщили в «Юнисон Групп».

В Бишкеке обсудили тему барьеров для внедрения зеленых технологий среди малого и среднего бизнеса. По словам экспертов, чтобы предприниматели активнее внедряли энергоэффективные и экологически чистые технологии, необходимо устранить существующие барьеры и улучшить стимулы. В числе предложений:

Освобождение зеленых компаний от налога на прибыль (10 процентов);

Введение налоговых кредитов для тех, кто инвестирует в экологичное оборудование;

Субсидии на разработку и внедрение новых технологий;

Расширение доступа к льготным кредитам;

Увеличение финансирования зеленых инфраструктурных проектов;

Проведение образовательных и информационных кампаний для предпринимателей.

Эксперты подчеркнули, что текущие меры поддержки часто недостаточно эффективны из-за пробелов в законодательстве и недостатка информированности среди предпринимателей. Решение этих проблем позволит бизнесу внести значительный вклад в развитие экологически устойчивой экономики.