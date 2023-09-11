На машинах вывозить уголь нельзя. Кабмин Кыргызстана ввел временный запрет

Кабинет министров ввел временный запрет на вывоз угля на машинах из Кыргызстана. Но мораторий касается не всех контрольно-пропускных пунктов.

Согласно постановлению, подписанному председателем кабинета министров Акылбеком Жапаровым, введен шестимесячный запрет на вывоз угля, классифицируемого кодами 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС, с территории КР автомобильным транспортом. Исключение — КПП «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный».

Министерству энергетики поручено уведомить о принятом решении Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию, Министерству иностранных дел — Исполнительный комитет СНГ.

Министерство транспорта и коммуникаций, Государственная таможенная служба и Пограничная служба должны принять необходимые меры, вытекающие из постановления.