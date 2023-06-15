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Экономика

В Кыргызстане разрешат получать перевод в той валюте, в которой его отправили

Национальный банк предлагает временно отменить отдельные нормы постановления о правилах осуществления денежных переводов. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В Нацбанке напомнили, что в прошлом году для стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и минимизации неблагоприятных последствий в связи с геополитической ситуацией в мировом масштабе введены ограничения на получение переводов. По ним получить деньги можно было либо в валюте страны-отправителя, либо в национальной.

В связи со стабилизацией ситуации на внутреннем валютном рынке, достаточным запасом наличных долларов США в кассах коммерческих банков предлагается временно убрать эти нормы.

Нацбанк предлагает разрешить выдавать денежные переводы на территории Кыргызстана в той валюте, в которой они отправлены независимо от страны отправления.

Кроме того, НБ КР считает возможным разрешить отзывать/отменять денежный перевод по международной системе денежных переводов с территории Кыргызстана в той валюте, в которой он был отправлен.

«Вместе с тем, принимая во внимание нестабильную геополитическую ситуацию в мировом масштабе, в случае признаков оттока иностранной валюты из страны в связи со спекулятивными действиями недобросовестных граждан Национальным банком будет принято соответствующее решение для защиты внутреннего валютного рынка», — предупредили в Нацбанке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268163/
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