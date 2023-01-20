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Экономика

ТПП Кыргызстана выступает за поэтапное введение электронных накладных

Президент Торгово-промышленной палаты обратился в кабинет министров с просьбой рассмотреть возможность поэтапного введения информационной системы электронных товарно-транспортных накладных.

По словам Темира Сариева, в адрес ТПП приходит большое количество обращений от предпринимателей с жалобами на сложности работы по новому формату.

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Напомним, что для бизнесменов Кыргызстана введены требования зарегистрироваться в качестве участника информационной системы электронной товарно-транспортной накладной с 1 января 2023 года.

Учитывая мнение и аргументированные доводы представителей бизнеса по этому вопросу, глава ТПП предложил организовать поэтапное внедрение нормы.

Торгово-промышленная палата предлагает совершенствовать систему учета и контроля товаров, создать условия, исключающие использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей.

Темир Сариев добавил, что вместе с тем у огромного числа активных граждан, простых налогоплательщиков, особенно в отдаленных регионах, возникают сложности с регистрацией в качестве участника информационной системы электронной товарно-транспортной накладной.

В Торгово-промышленную палату обращается много представителей бизнеса, которые приводят примеры и факты, затрудняющие выполнение требования. Бизнес-сообщество активно выступает против этой нормы и требует отменить ее.

В ТПП предлагают создать рабочую группу с участием представителей бизнеса, чтобы найти взаимоприемлемое решение и организовать пошаговое внедрение совместно выработанных предложений.

Субъекты предпринимательства, осуществляющие оборот товаров, обязаны с 1 января текущего года зарегистрироваться в информационной системе Налоговой службы и применять электронную товарно-транспортную накладную. На 26 декабря 2022-го 13 тысяч 880 предпринимателей были зарегистрированы в системе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/256247/
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