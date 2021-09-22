Об обесцененном кыргызском золоте как следствии решений отдельных чиновников

Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) временно исключила ОАО «Кыргызалтын» из списка надежных поставщиков. Теперь отечественная компания не входит в Good Delivery List, что может негативно сказаться на деятельности аффинажного завода, стоимости золота и инвестиционной привлекательности Кыргызстана.

Такое золото никому не нужно

Исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков отмечает, что ранее бизнесмены уже предполагали возможность такого развития событий. Предприниматели заранее просили власти просчитать все риски.

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«У нас в стране всего один аффинажный завод. Если мы хотим производить конечный товар, то должны только там аффинировать золото. Но, пользуясь услугами завода сейчас, после лишения статуса надежных поставщиков, мы не сможем продавать металл на мировых рынках», — сказал Аскар Сыдыков.

Это большой риск, потому что нужно будет искать либо дальнейшую обработку за рубежом на заводах со статусом Good Delivery, либо продавать на других рынках с большим дисконтом. Аскар Сыдыков

Власти громкое решение LBMA практически не комментируют. Единственный человек, который высказался по ситуации, — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров. Он заявил, что все происходит по прогнозируемому сценарию. Решение Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов было ожидаемо.

«Могу сказать уже сейчас, что могут быть другие препятствия и «сложности» с их стороны, это также прогнозируется, и мы это учитываем», — пояснил чиновник.

Он заявил, что Кыргызстан сможет продавать золото, например, Индии и Китаю, где статус Good Delivery не требуется. Правда, умолчал, что цена при этом будет ниже. Он также упомянул, что золото может покупать и Национальный банк.

В Нацбанке 24.kg сообщили, что по закону кабинет министров и НБ КР обладают преимущественным правом покупки аффинированных драгоценных металлов (золото). При этом регулятор может покупать драгметаллы различных стандартов качества. Но, как выяснилось, продукция «Кумтора» сюда не входит.

«Национальным банком проводятся операции по покупке аффинированных драгоценных металлов, предлагаемых местными производителями. В этот список «Кумтор» не входит. Данные операции производятся исключительно за национальную валюту в рамках реализации мер, предусмотренных денежно-кредитной политикой, а также концепцией создания и развития рынка банковских драгоценных металлов Кыргызстана», — заключили в Нацбанке.

Получается, что теоретически Нацбанк может купить золото, производимое аффинажным заводом «Кыргызалтына». Но не по мировым ценам.

Аффинажный завод хотят обанкротить

Эксперты отмечают, что потеря статуса Good Delivery больно ударит как по имиджу страны, так и самого «Кыргызалтына». Ведь раньше слитки с отечественным клеймом принимались любыми хранилищами. Сейчас же золото Кыргызстана не будет иметь опознавательных знаков места происхождения.

Скорее всего, его после покупки будут переплавлять на аффинажных заводах, имеющих статус Good Delivery с присвоением нового имени.

На статусе слитков «Кыргызалтын» получал дополнительную прибыль в виде премий. Без статуса золото придется продавать значительно ниже мировой цены. К тому же аффинажный завод может попросту потерять своих постоянных клиентов. Ведь кроме Кумтора в стране есть и другие горнорудные компании, занимающиеся разработкой золоторудных месторождений.

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«Получается, что и золото этих компаний при аффинаже на нашем заводе будет затруднительно продать. По рыночной цене такие слитки никто не купит. Получается, что нашим компаниям нужно будет искать переработку за рубежом», — прокомментировал Аскар Сыдыков.

Есть и еще один момент. Изначально получение статуса Good Delivery проходило именно для работы рудника «Кумтор». В 1994 году в генеральное соглашение между правительством Кыргызстана, «Кыргызалтыном» и Centerra Gold была включена норма о качестве золота. Было прописано, что добытые на Кумторе слитки Доре могут аффинироваться только на заводе, имеющем статус надежного поставщика.

Фото из отчета Госкомиссии по Кумтору. В1994 году в пункт 4.11 внесли изменения, касающиеся работы Аффинажного завода

Если отношения «Кумтор Голд Компании» и «Кыргызалтына» до сих пор основываются на этом соглашении, то и золото Кумтора тоже нельзя будет перерабатывать на аффинажном заводе. От услуг предприятия могут просто отказаться. Единственный в стране завод может стать банкротом.

Прожекты Жапарова и реальные угрозы

Правда, министр экономики и финансов считает, что не стоит паниковать. Да, сложности есть, но скоро все мы заживем счастливо и богато.

«Изначально мы начали прорабатывать новые каналы поставки нашего золота. Переговоры уже идут. Пока могу сказать, что условия будут не хуже прежних», — пообещал Акылбек Жапаров.

Министр экономики и финансов также заявил о запуске проекта «Электронный сом», который будет подкреплен отечественным золотом.

«Уверен, что вся эта кампания будет иметь положительный мультипликативный эффект для Кыргызстана. Для многих это не очевидно, но с введением санкций ситуация в экономике всегда улучшается. Мы должны развивать ювелирную отрасль, качественная производственная база, культура и история в этом направлении у нас есть. Если мы будем продавать наше золото в ювелирных изделиях, то оно будет стоить в разы дороже. Все происходящее — также отличный повод обратить внимание на высокотехнологические производства и технологии, где используются драгоценные металлы», — заявил Акылбек Жапаров.

Бизнесмены, правда, оптимизма чиновника не разделяют. Они отмечают, что сложно говорить о развитии ювелирной отрасли и создании цепочек добавленной стоимости, когда невозможно продукт довести до состояния слитка.

«Сейчас нужно действовать в двух направлениях. Во-первых, у Кыргызстана есть время до ноября 2021 года, чтобы вернуть статус надежного поставщика. Если этого не будет сделано, то Кыргызстан на пять лет потеряет право претендовать на получение такого статуса. Это серьезный риск. Во-вторых, нужно думать о законодательной базе. В прошлом году была поднята ставка налога при вывозе руд драгоценных металлов за пределы страны. Это было сделано для развития отечественных предприятий. Но в сегодняшних условиях такая налоговая нагрузка приведет к тому, что добывать и перерабатывать кыргызское золото станет затратно», — говорит Аскар Сыдыков.

Глава МДС также отметил, что сегодняшняя ситуация скажется и на инвестиционной привлекательности страны. Инвесторы, учитывая последние события, будут тогда заново оценивать риски и думать, стоит ли приходить на рынок Кыргызстана.

«Если основной завод страны исключен из списка надежных поставщиков, то крупные компании не хотят рисковать своей репутацией. Для средних и небольших компаний вопрос экономии. Они видят, что не смогут продавать золото по рыночной цене или придется платить повышенный налог при переработке за пределами. В обоих случаях потери. Они несколько раз подумают, прежде чем начинать бизнес здесь», — заключил собеседник.