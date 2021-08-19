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Экономика

Кыргызско-российский бизнес-форум. Подписано 13 соглашений

В рамках работы кыргызско-российского бизнес-форума состоялось подписание 13 соглашений и меморандумов, предполагающих расширение сотрудничества деловых кругов двух государств. Об этом сообщил глава РКФР Артем Новиков.

В частности, соглашения подписаны с АО «Российский Экспортный Центр», Евразийским банком развития, АО «Росэксимбанк», ОЮЛ «Союз Банков» и ОсОО «Текстиль-Транс». В рамках достигнутых договоренностей планируются снижение процентной ставки, расширение целевого назначения средств, введение финансирования в российских рублях, увеличение срока кредитования по открытой ЕАБР в 2018 году фонду возобновляемой кредитной линии на $50 миллионов.

«По линии сотрудничества с АО «Росэксимбанк» планируется открытие новой бланковой возобновляемой линии на выдачу краткосрочных средств (до двух лет) в рублях и долларах на закупку товаров и услуг из России. РКФР также подписал соглашение о стратегическом партнерстве и взаимодействии с АО «Российский экспортный центр». Документ предполагает передачу отдельных функций экспортного центра РКФР на территории Кыргызстана», — рассказал Артем Новиков.

«В части соглашения с текстильной фабрикой РКФР намерен выкупить часть облигаций нового выпуска ОсОО «Текстиль-Транс». Кроме того, подписан ряд соглашений и меморандумов между участниками бизнес-форума», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204490/
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