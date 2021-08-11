Нурипа Муканова: Народ не верит представленному плану приватизации

«Сегодня народ не верит объявленным планам по приватизации государственного имущества», — заявила во время круглого стола генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета при президенте Нурипа Муканова.

По ее словам, вчера на рабочей встрече АДС с гражданским обществом этот вопрос тоже обсуждался. Активисты просят не начинать продажу собственности до того момента, пока в госорганах не будет искоренена коррупция.

«У народа есть институциональная память. Он думает, что госсобственность, которую сейчас выставят на продажу, опять попадет к людям, которые близки к власти или управляют госкомпаниями. Нужно разговаривать, нужна информационная компания. Нужно объяснять, почему предприятие неэффективно работает и его надо продать. Люди просто не понимают сейчас, почему, например, нужно продавать эффективные компании, которые приносят государству хорошие дивиденды. Госорганы должны хотя бы попытаться это объяснить», — прокомментировала Нурипа Муканова.