Чрезвычайная ситуация в экономике. Как государство хоронит бизнес

Кабинет министров Кыргызстана в последние месяцы просто уже пугает своими идеями. Не знаешь, смеяться или плакать. Ведь каждая следующая инициатива хуже предыдущей.

На этот раз замглавы кабмина, министр экономики и финансов Акылбек Жапаров предложил законопроект о введении режима чрезвычайной ситуации в экономике.

Законопроект невозможно было найти в открытом доступе для анализа, но его приняли сразу в трех чтениях.

При этом даже по той информации, что была первоначально достаточно, чтобы насторожиться. Прежде всего, бизнесу, правила для которого кабмин собирается опять менять, причем теперь молниеносно и как ему вздумается.

Что хотим, то и воротим

27 июля Акылбек Жапаров лично явился на заседание парламентского комитета по экономической и фискальной политике. При этом рассказывать о своей идее он решил не с места, выделенного для представителя правительства, а с кресла, в котором он последние четыре года заседал в комитете ЖК.

Сделано это было неспроста. Экс-депутату, а ныне чиновнику предстояло убедить бывших коллег принять его спорный законопроект.

Заместитель председатель кабинета министров напомнил депутатам, что ситуация в экономике сегодня катастрофическая: темпы ВВП падают, цены растут, а инвестиции утекают из страны. Выход Акылбек Жапаров видит только один — ввести режим чрезвычайной ситуации в экономике.

«Мы сможем принимать превентивные меры для улучшения экономической ситуации, не дожидаясь недовольства людей и их выхода на митинги. Предлагаем, чтобы в особых случаях можно было принимать решения с последующим изменением и дополнением до 10 процентов доходной и расходной частей бюджета», — заявил он.

Вчера на пленарном заседании чиновник также лично защищал свою инициативу.

Получить безграничную власть

Идея вроде благая. Казалось бы, ну наконец-то власти отвлеклись от политики и решили заняться решением насущных вопросов. Но не все так просто. Под благими намерениями кабинета министров скрывается желание получить тотальный контроль над всеми процессами в стране и право делать все, что захочется, практически без какого-либо отчета или предварительного обсуждения.

Режим ЧС позволит кабмину менять ставки налогов и налоговое администрирование, а также при необходимости распределять до 10 процентов бюджета без разрешения Жогорку Кенеша.

Режим ЧС предлагается вводить на срок до шести месяцев для «оперативной работы». При этом предполагается, что президент своим указом будет решать, нужно ли регулировать все сферы экономики или только конкретные отрасли.

«Как вводится режим ЧС в экономике? Это все, что происходит у нас сейчас. Это отток инвестиций, рост цен. По сути эти критерии и заложены все. И я так понимаю, что это закон нужен, чтобы его сразу подписать и сейчас же вводить режим ЧС в экономике. И все. Правительство может не обращаться в парламент, менять порядок и процедуру банкротства предприятий», — рассказал депутат Дастан Бекешев, который смог внимательно изучить документ.

Кроме того, его насторожило, что благодаря документу кабмин получит право изменять ставки налогов. А еще в нем есть нормы, которые по мнению парламентария никак не относят к режиму ЧС.

Это просто делается для того, чтобы расширить полномочия кабинета министров. Дастан Бекешев

«Например, хотят менять порядок закупок, ввести какие-то электронные торговые площадки, где будут проходить госзакупки. Тогда я не понимаю, что будет с сайтом госзакупок? Помимо этого, кабинет министров в счет долга сможет брать акции каких-либо компаний и реализовывать их. Я примерно понимаю, каких компаний это коснется. Но все-таки есть очень большие риски, потому что парламент не увидит, что приватизируется и по какой цене, и тем более не узнает, какие акции и каких компаний приобретаются за счет бюджета», — заключил он.

Про бизнес никто и не думал

Все заявления о поддержке и защите бизнеса от президента, председателя кабинета министров и других чиновников разных рангов сейчас остаются пустым звуком. Ведь на практике все они забыли даже уведомить предпринимателей, что законопроект будет. Они узнали о нем из СМИ и были в шоке.

«Вызывает вопросы прозрачность и обоснованность предлагаемых мер по возможности изменения кабинетом министров ставок налогов, процедур по налоговому администрированию, а также введению дополнительных обязательств для налогоплательщиков», — отмечает в своем официальном заявлении бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит.

Он отмечает, что кабмин законопроектом о введении режима ЧС в экономике предлагает новую категорию штрафов, превышающую существующие.

Ответственность за некоторые нарушения хотят усилить. Усиливаются полномочия кабмина по вопросам таможенного регулирования, регулирования торговли, недропользования, лицензирования, банкротства, управления госимуществом и осуществления госзакупок. Исключено требование об анализе регулятивного воздействия нормативных правовых актов в период действия режима ЧС.

«Укрепление доверия с бизнесом и достижение столь необходимого в данное время экономического восстановления требует устойчивого диалога и партнерства государства с бизнес-сообществом, включая общественное обсуждение законодательных инициатив, напрямую влияющих на деловую среду и инвестиционный климат», — обратил внимание бизнес-омбудсмен.

Введение режима чрезвычайной ситуации в экономике противоречит политике президента Кыргызстана и создает новые коррупционные риски, — заявили в Антикоррупционном деловом совете.

Отмечается, что некоторые нормы данного законопроекта противоречат указу главы государства по созданию благоприятных условий для развития бизнеса. АДС обращает внимание на то, что вводимые кабинетом министров дополнительные обязательства для налогоплательщиков по изменению ставок налогов и процедур по налогообложению вызывают все больше вопросов в обоснованности предлагаемых мер, а также их прозрачности.

Но услышит ли их кабинет министров, окрыленный будущей неограниченной властью? На чью сторону встанет президент: бизнеса и здравого смысла или желаний Акылбека Жапарова управлять всем единолично? И самое главное, кто будет нести ответственность за последствия таких решений?