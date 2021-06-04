Проблемы с провозом грузов. Казахстан не реагирует на обращения чиновников КР

«Наши госорганы связываются с казахскими коллегами по вопросу возникающих у перевозчиков проблем с транзитом грузов по территории РК, но от них никакого ответа не получают», — заявил сегодня во время круглого стола руководитель транспортной компании USB transit Талант Маткерим уулу.

По его словам, со стороны соседней республики идет дополнительный досмотр грузовиков из Кыргызстана. Это не относится ни к регламентам международных перевозок, ни к регламенту ЕАЭС. Ситуация возникла еще в 2017 году, но власти Кыргызстана не уделяют ей внимания. Профсоюз перевозчиков несколько раз обращался в госорганы, его представители были на приеме премьер-министра, обращались с письмом к президенту.

«Они хотят углубленный досмотр сделать. Госорганы просят доказательства. Мы все предоставляем, но не получаем ответа. Наши госорганы обращаются к казахским коллегам. Но те игнорируют кыргызских представителей власти. Этот вопрос должен решаться на уровне президента, представителей высших органов власти», — рассказал Талант Маткерим уулу.

Он также отметил, что из-за таких сложностей многие фирмы, занимавшиеся перевозками, переходят работать в Казахстан. Также собираются поступить и швейники. Это значит, что Кыргызстан будет терять миллионы долларов налоговых поступлений.