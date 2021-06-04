12:33
USD 84.67
EUR 103.20
RUB 1.16
Экономика

Проблемы с провозом грузов. Казахстан не реагирует на обращения чиновников КР

«Наши госорганы связываются с казахскими коллегами по вопросу возникающих у перевозчиков проблем с транзитом грузов по территории РК, но от них никакого ответа не получают», — заявил сегодня во время круглого стола руководитель транспортной компании USB transit Талант Маткерим уулу.

По его словам, со стороны соседней республики идет дополнительный досмотр грузовиков из Кыргызстана. Это не относится ни к регламентам международных перевозок, ни к регламенту ЕАЭС. Ситуация возникла еще в 2017 году, но власти Кыргызстана не уделяют ей внимания. Профсоюз перевозчиков несколько раз обращался в госорганы, его представители были на приеме премьер-министра, обращались с письмом к президенту.

«Они хотят углубленный досмотр сделать. Госорганы просят доказательства. Мы все предоставляем, но не получаем ответа. Наши госорганы обращаются к казахским коллегам. Но те игнорируют кыргызских представителей власти. Этот вопрос должен решаться на уровне президента, представителей высших органов власти», — рассказал Талант Маткерим уулу.

Он также отметил, что из-за таких сложностей многие фирмы, занимавшиеся перевозками, переходят работать в Казахстан. Также собираются поступить и швейники. Это значит, что Кыргызстан будет терять миллионы долларов налоговых поступлений.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/196407/
просмотров: 543
Версия для печати
Материалы по теме
На КПП «Ак-Тилек» в Кыргызстане скопилось 80 грузовых автомашин
На КПП «Ак-Тилек» на границе с Казахстаном появится новый мост через реку Чу
Кыргызстанец пытался незаконно пересечь границу с Казахстаном
В пункте пропуска «Чалдыбар» скопилось около 30 грузовиков
Верх неэффективности и бардака. Маргулан Сейсембаев о ситуации на границе
На границе с Казахстаном начали пропускать фуры
На границе опять очереди — скопилось около 100 фур. Произошел сбой оборудования
Еще два КПП на границе с Казахстаном начали пропускать людей и транспорт
Обстановка на кыргызско-казахской границе стабильная
На границе с Казахстаном снова многокилометровые очереди из грузовых авто
Популярные новости
Президент Centerra Gold Inc. Скотт Перри обратился к&nbsp;народу Кыргызстана Президент Centerra Gold Inc. Скотт Перри обратился к народу Кыргызстана
&laquo;Кумтор Голд Компани&raquo; и&nbsp;&laquo;Кумтор оперейтинг компани&raquo; начали процесс банкротства «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор оперейтинг компани» начали процесс банкротства
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Дочерние компании Centerra Gold Inc. тоже обратились в&nbsp;суд Дело «Кумтора». Дочерние компании Centerra Gold Inc. тоже обратились в суд
С&nbsp;1&nbsp;июля в&nbsp;Кыргызстане вводится обязательная маркировка алкоголя и&nbsp;табака С 1 июля в Кыргызстане вводится обязательная маркировка алкоголя и табака
Бизнес
Сборную по&nbsp;футболу торжественно проводил в&nbsp;Японию кортеж Bi&nbsp;Taxi Сборную по футболу торжественно проводил в Японию кортеж Bi Taxi
Дарим 20&nbsp;iPhone 12&nbsp;Pro в&nbsp;честь 20-летия KICB! Дарим 20 iPhone 12 Pro в честь 20-летия KICB!
Пять причин купить электросамокат для передвижения по&nbsp;Бишкеку Пять причин купить электросамокат для передвижения по Бишкеку
Почти 500 тысяч баллов подарила &laquo;Газпромнефть&raquo; участникам программы лояльности Почти 500 тысяч баллов подарила «Газпромнефть» участникам программы лояльности
4 июня, пятница
12:22
Повторные выборы. До 8 июля нужно подать заявление о голосовании досрочно Повторные выборы. До 8 июля нужно подать заявление о го...
12:21
Велосипедистов просят не кататься в парках, при этом в них есть сервис проката
12:07
На Иссык-Куле мужчина до смерти избил своего приятеля
12:02
Ситуация на границе. Доверие к Таджикистану как к партнеру будет снижаться
12:01
Проблемы с провозом грузов. Казахстан не реагирует на обращения чиновников КР