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Экономика

ЕЭК разработает для Кыргызстана меры по сдерживанию инфляции

Евразийская экономическая комиссия в 2021 году разработает для Кыргызстана рекомендации по экономическим мерам из-за роста уровня инфляции. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Отмечается, что среди всех стран Евразийского экономического союза только в Кыргызстане инфляция превысила целевой ориентир. Согласно договору о ЕАЭС, государства должны формировать экономическую политику таким образом, чтобы уровень инфляции не превышал более чем на 5 процентов самый низкий уровень инфляции среди всех стран ЕАЭС. В прошлом году наименьший рост цен отмечен в Армении — 3,7 процента. На основании этого показателя рассчитан целевой ориентир в 8,7 процента. А в КР цены выросли на 9,7 процента.

Для Кыргызстана рекомендации разработают впервые.

«Рост цен на продовольствие оказал основное влияние на ускорение инфляции в странах ЕАЭС. Их вклад в прирост инфляции в Кыргызстане составил 5,7 процента. Ускорение продовольственной инфляции главным образом связано с неурожаем отдельных сельскохозяйственных культур в странах ЕАЭС, а также с частными факторами. Например, продовольственная инфляция в Кыргызстане возросла во многом из-за резкого роста цен на мясо и мясопродукты в четвертом квартале 2020 года из-за проблем с импортом живого скота», — подчеркнули в ЕЭК.

Всего комиссией разрабатывались и принимались 13 страновых рекомендаций, из которых 4 приняты в связи с превышением инфляции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/184678/
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