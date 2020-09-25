С 1 января 2021 года отчеты по налогам нужно будет предоставлять электронно

Организации и индивидуальные предприниматели с 1 января 2021 года будут обязаны предоставлять налоговую отчетность в электронном виде. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Отчеты с нового года будут приниматься в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Поэтому ГНС просит налогоплательщиков заблаговременно приобрести квалифицированную электронную подпись.

«Электронную подпись можно приобрести у специализированных операторов («Инфоком» при ГРС, Dostek, Ubr), которые прошли аккредитацию в уполномоченном государственном органе в сфере электронного управления», — подчеркнули в Налоговой службе.

Напомним, что с 1 июля 2019 года отчетность с применением электронной цифровой подписи уже сдают плательщики НДС, импортеры и экспортеры товаров.

«Перевод налогоплательщиков на электронный формат является одним из основных компонентов фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым» в рамках предоставления налоговых услуг онлайн и создания благоприятных условий для предпринимателей», — сообщили в ГНС.