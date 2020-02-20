В 2019 году мигранты перевели в Кыргызстан $2,4 миллиарда

По итогам 2019 года приток денежных переводов в Кыргызстан составил $2 миллиарда 407 миллионов. Такие данные приводит Национальный банк страны.

По сравнению с 2018-м показатель снизился на $278,4 миллиона. В декабре 2019 года мигранты перевели в республику $214,9 миллиона. Это на $23,6 миллиона больше, чем месяцем ранее. По сравнению с декабрем 2018-го показатель вырос на $9 миллионов.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $2 миллиарда 358,4 миллиона.

На втором месте по объему переводов США — $30,7 миллиона. Из других государств в Кыргызстан перечислили еще $15,4 миллиона.

По итогам января — декабря прошлого года наблюдался и отток денежных средств — $554,5 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $547,6 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе — ноябре 2019-го в Кыргызстан составил $1 миллиард 852,5 миллиона.

По итогам 2018 года объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 685,3 миллиона. Из Кыргызстана в другие страны перечислили $542,2 миллиона. Чистый приток — $2 миллиарда 143,1 миллиона.