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В 2018 году ГСБЭП возбудила четыре уголовных дела в сфере энергетики

В 2018 году ГСБЭП выявила четыре преступления в сфере энергетики. Об этом на круглом столе заявил оперуполномоченный службы Казбек Мамазунуев.

По его словам, ущерб от преступлений составил 9,3 миллиона сомов.

В 2017 году ГСБЭП возбудила 15 уголовных дел в сфере энергетики. Ущерб от преступлений - 62 миллиона 778 тысяч сомов.

«Четыре уголовных дела возбуждено по статье «Мошенничество», три — по статье «Злоупотребление полномочиями служащих», два — по статье «Незаконное вознаграждение служащих», одно — по статье «Присвоение и растрата вверенного имущества» и пять дел — по злоупотреблению должностным положением», — рассказал Казбек Мамазунуев.

Он отметил, что в 2017-м также выявили 10 фактов крупных хищений электроэнергии потребителями. Возбуждены уголовные дела. Своими действиями они причинили ущерб государству на 578 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/bolshoj_tirazh/93438/
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