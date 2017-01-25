22:18
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Большой тираж

СНБ Узбекистана стало доступно в Интернете

Gazeta.uz (Узбекистан). На портале государственных услуг Узбекистана появилась возможность обратиться в Службу национальной безопасности.

 

«Эта возможность позволит гражданам и представителям бизнес-структур своевременно и качественно решать свои проблемы, избежать лишние бюрократические процедуры», — говорится в сообщении на портале.

 

«Реализация данной возможности является одним из важных шагов на пути формирования в республике системы «Электронное правительство», — добавляется в сообщении.

 

У СНБ нет ни вебсайта, ни раздела на правительственном портале Gov.uz.

 

https://www.gazeta.uz/ru/2017/01/24/mxx/
Ссылка: https://24.kg/bolshoj_tirazh/43837/
Версия для печати
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom