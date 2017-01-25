Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» арестовали по делу о госизмене

DeutscheWelle(Германия). Арестован топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию киберпреступлений и тесно сотрудничающий с правоохранительными органами. «Лаборатория Касперского» подтвердила факт ареста, подчеркнув, что расследование «ведется в отношении частного лица».

Стоянов находится в СИЗО Лефортово с декабря 2016 года. Одновременно по делу арестован и руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов.

В аккаунтах в социальных сетях видно, что Стоянов последний раз регистрировался 4 декабря, Михайлов - 5 декабря.

Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ проводит расследование по подозрению в государственной измене. В рамках дела проверяется информация о возможном получении сотрудником ЦИБ взятки от иностранной организации. Посредником в сделке предположительно стал сотрудник российской компании в сфере информационной безопасности.

Ситуация в ЦИБ рискует отразиться на рынках кибербезопасности и электронной коммерции, участникам которых, возможно, «придется заново выстраивать отношения с государством». Ранее говорилось о возможной отставке куратора кибербезопасности ФСБ Андрея Герасимова в связи с расследованием УСБ в отношении одного из его заместителей.

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