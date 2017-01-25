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Полиция в США обнаружила кровать с $20 миллионами

ВВС (Великобритания). Власти США конфисковали $20 миллионов наличными, которые они нашли спрятанными в каркасе кровати под матрасом в одной из квартир в штате Массачусетс.

 

Власти считают, что деньги связаны с финансовой пирамидой TelexFree, от которой пострадали более миллиона человек.

 

Американские правоохранительные органы следили за бразильцем Клебером Рене Ризерио Рока, которому предъявили обвинения за связи с финансовой пирамидой.

 

При обыске в его квартире в городе Уэстборо и нашли деньги.

 

 

Рока был арестован по обвинению в сговоре с целью отмывания денег. По мнению прокуратуры, он является одним из звеньев в схеме по переводу миллионов долларов в Бразилию через Гонконг.

 

TelexFree - это одна из крупнейших финансовых пирамид в Бразилии, которая собрала с клиентов примерно $1 миллиард. Компания работала в разных странах мира. Официально она продавала услуги IP-телефонии. Однако, на самом деле, зарабатывала привлечением людей, желающих продавать ее пакеты связи и размещать ее рекламу. За это они должны были внести в компанию взносы, а TelexFree затем выплачивала им деньги.

 

Деньги на выплаты компания брала из средств, которые ей приносили новые желающие продавать ее продукты. Причем часто это были друзья и родственники тех, кто уже «работал» на TelexFree.

 

http://www.bbc.com/russian/news-38738794?ocid=socialflow_twitter
Ссылка: https://24.kg/bolshoj_tirazh/43828/
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