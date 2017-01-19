В Пекине создали новую полицию

«Жэньминь жибао» (Китай). В Пекине начала работать новая полиция, призванная выполнять правоохранительные функции в области экологии, продуктов питания, лекарственных средств и туризма.

Заместитель начальника нового подразделения, созданного при Пекинском городском управлении общественной безопасности, Лань Ян рассказал, что в новую структуру войдут свыше 150 полицейских, по выполняемым функциям их разделят на четыре группы: природоохранная, группа по обеспечению безопасности продуктов питания и лекарственных средств, туристическая и группа с гибкими функциями.

Как отметил Лань Ян, дополнительные силы полиции также будут работать при районных управлениях общественной безопасности.

Ранее и.о. мэра Пекина Цай Ци заявлял о планах сформировать экологическую полицию. Его заявление последовало после того, как город более недели прожил под влиянием смога.

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0119/c31516-9168908.html