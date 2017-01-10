Археологи обнаружили древнюю гробницу в центральном Китае

«Синьхуа» (Китай). В центральной китайской провинции Хунань археологи обнаружили гробницу, возраст которой может составлять 1,4 тысячи лет.

На стенах гробницы археологи обнаружили изображения двух женщин. Длина найденной гробницы составляет 14 метров , ширина — 2 метра .

Эксперты полагают, что, согласно обнаруженным в гробнице предметам, она относится к эпохе Южных и Северных Династий — V-VI века н.э.

Археологи заявляют, что гробница является старейшей из обнаруженных в провинции Хунань. По их словам, изображения на стенах гробницы могут помочь в изучении истории китайской традиционной одежды.

Ранее в Ираке археологи нашли шесть скелетов в 2400-летней гробнице.

https://www.gazeta.ru/social/news/2017/01/10/n_9541259.shtml?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=all