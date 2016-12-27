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В Китае полиция остановила пытавшегося в прямом эфире покончить с собой мужчину

«Газета.ru» (Россия). В китайской провинции Аньхой сотрудники полиции остановили мужчину, который пытался покончить с собой, ведя прямую трансляцию в одной из социальных сетей.

 

Уточняется, что инцидент произошел в городе Хэфэй. Местный 52-летний житель по фамилии Сунь по смс сообщил бывшей подруге, что намерен покончить с собой и транслировать это в социальной сети.

 

Женщина позднее сообщила полиции, что недавно рассталась с мужчиной из-за многочисленных ссор.

 

Прибывшие по вызову полицейские успели остановить мужчину, когда он собирался проглотить большую дозу снотворного.

 

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/12/27/n_9503615.shtml?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=all

 
Ссылка: https://24.kg/bolshoj_tirazh/42399/
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