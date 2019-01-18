Пресс-служба Кыргызской государственной юридической академии относительно информации, опубликованной 17 января 2019 года на сайте информационного агентства 24.kg «Программист обвинил Минобраз и депутата Жогорку Кенеша в присвоении проекта», поясняет следующее:

1. Решением правительства Кыргызской Республики профессиональный лицей № 99 вместе с имущественным комплексом, включая здания и сооружения, передан в состав Кыргызской государственной юридической академии. При этом строго соблюдены требования законодательства о том, что государственные образовательные учреждения, включая организации начального профессионального образования (профессиональные лицеи), вместе с их зданиями и сооружениями могут передаваться только государственным образовательным учреждениям, а также должен быть сохранен статус лицея № 99 как учреждения начального профессионального образования (лицея).

Законодательство налагает абсолютный запрет на передачу государственных образовательных учреждений вместе со зданиями и сооружениями негосударственным (частным) организациям. Согласно этим требованиям, профессиональный лицей № 99 функционирует как государственное учреждение, реализующее программы начального профессионального образования с сохранением штатной численности, полного финансирования.

Кыргызская государственная юридическая академия полностью взяла на себя хозяйственное обслуживание, капитальный ремонт и переустройство лицея № 99, который не производился с 1979 года, то есть с момента функционирования лицея. В настоящее время активно ведутся работы по капитальному ремонту, переустройству зданий, сооружений лицея № 99 за счет собственных средств академии. Закуплено необходимое современное оборудование для проведения учебных занятий.

2. Решением правительства Кыргызской Республики на базе профессионального лицея № 99 Кыргызской государственной юридической академии поручено создание не только IT-академии, но и технопарка, Центра инновационных технологий и информационного права.

3. Название «IT-академия» это общее применяемое понятие в образовательной среде, такие образовательные учреждения функционируют в зарубежных странах, в частности в Российской Федерации, Республике Беларусь, следовательно «IT-академия» общее, универсальное название, указывающее на подготовку специалистов в различных сферах, связанных с информационными технологиями.

4. Разработка данного проекта о создании технопарка, Центра инновационных технологий и информационного права, IT-академии началась в КГЮА с 2013 года.

5. Данный проект является инновационным проектом, главной особенностью которого является то, что он реализуется, исходя из общемировых трендов глобального проникновения информационных технологий во все сферы государства и общества, включая право.

Основными направлениями данного проекта являются:

электронное судопроизводство;

кибербезопасность (правовые аспекты);

информационное обеспечение деятельности правоохранительных органов (МВД, ГКНБ, ГСИН, ГСБЭП и другие);

информационное обеспечение деятельности органов прокуратуры (например, автоматизированная информационная система «Единый реестр преступлений и проступков»);

цифровая криминалистика (например, особенности раскрытия преступлений, связанных с использованием информационных технологий);

электронный документооборот государственных органов управления;

применение информационных технологий в сфере образования (электронное управление образовательными учреждениями, контроль качества через электронное управление, применение инструментов электронного обучения).

6. В рамках реализации данного проекта Кыргызская государственная юридическая академия собственными ресурсами, в том числе финансовыми, ведет подготовку IT-специалистов, в том числе в сфере права на всех уровнях образования: лицей, колледж, вуз, краткосрочные курсы. Особое внимание уделяется информационному праву как динамично развивающейся отрасли права в Кыргызстане. Аналогичные проекты, особенностью которых является взаимодействие IT-технологий и права, активно развиваются в других странах, в частности в Российской Федерации, Казахстане.

В Центре инновационных технологий и информационного права будет осуществляться анализ, мониторинг и исследования законодательства в сфере информационных технологий, кибербезопасности, применения информационных технологий в деятельности правоохранительных органов, цифровой криминалистики и других направлениях информационного права.

7. Данный проект реализуется в рамках общегосударственных программ по цифровой трансформации, в том числе права и информационных технологий.

Кыргызская государственная юридическая академия открыта к сотрудничеству со всеми заинтересованными специалистами в осуществлении данного проекта.