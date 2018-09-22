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Бизнес

КГЮА поздравляет студентов с успешным выступлением на чемпионате мира по борьбе

Кыргызская государственная юридическая академия поздравляет студента 3-го курса факультета права и предпринимательства Эрбола Бакирова, который завоевал золотую медаль в весовой категории до 63 килограммов, и студента 3-го курса факультета адвокатуры и юстиции Акжола Махмудова, который получил бронзовую медаль в весовой категории до 77 килограммов на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди молодежи (Трнава, Словакия).
 
Желаем победителям крепкого здоровья, успехов в учебе и покорения новых спортивных вершин!
 
Чествование спортсменов-победителей пройдет в КГЮА с участием студентов и преподавателей.
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