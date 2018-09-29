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Бизнес

Сборная КГЮА — двукратный чемпион по мини-футболу на спартакиаде «Ден соолук»

В Чолпон-Ате с 23 по 28 сентября прошла спартакиада среди работников учебных заведений системы образования Кыргызской Республики «Ден соолук»-2018.

Сборная команда Кыргызской государственной юридической академии приняла участие в соревнованиях по мини-футболу и завоевала первое место.

В спартакиаде, посвященной Году развития регионов, участвовали 5 команд по мини-футболу: Кыргызской государственной юридической академии, Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К.Ахунбаева, сборные команды Чуйской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областей.

Результаты игр:

  • КГЮА — КГМА — 9:5;
  • КГЮА — сборная Чуйской области — 3:0;
  • КГЮА — сборная Иссык-Кульской области — 11:5;
  • КГЮА — сборная Джалал-Абадской области — 10:4.

Напомним, сборная команда Кыргызской государственной юридической академии по мини-футболу была чемпионом и в 2017 году.
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