Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни

На глобальном рынке недвижимости тренд «покупки вида» — готовности платить больше за уникальную панораму — становится все более очевидным. Покупатели сегодня приобретают не просто четыре стены, а пространство для жизни и наслаждения. Именно поэтому они готовы переплачивать за квартиры с открытыми видами, обилием естественного света и ценным ландшафтом — как за элемент образа жизни, а не только жилья.

В Сингапуре этот тренд ярко проявляется в ряде знаковых проектов. Reflections at Keppel Bay, прибрежный жилой комплекс с более чем 750 метрами набережной, пользуется высоким спросом благодаря панорамным видам на залив и остров Сентоза из квартир на верхних этажах, создавая ощущение ежедневного курортного отдыха. Другой пример — The Sail @ Marina Bay, расположенный в самом сердце района Marina Bay. Прямой вид на залив и городской горизонт делают этот проект особенно привлекательным для международных покупателей и поддерживают стабильно высокий уровень цен.

В Дубае ценность вида и вовсе четко отражена в цифрах сделок. Квартиры с видом на море на Palm Jumeirah обычно оцениваются примерно на 30 процентов выше стандартных вариантов, а апартаменты с прямым видом на Burj Khalifa или панораму Dubai Marina имеют ценовую премию от 15 до 40 процентов в зависимости от расположения и этажа. Яркий пример — проекты в районе Business Bay, где виды на Dubai Canal и городской skyline привлекают как инвесторов, так и покупателей для собственного проживания, ценящих визуальный комфорт уже из гостиной.

Эти примеры показывают, что на развитых рынках недвижимости, таких как Сингапур и Дубай, «вид» давно вышел за рамки эмоционального бонуса и стал ключевым элементом оценки стоимости объекта.

Это не только фактор повышения качества жизни, но и важный рычаг ценовой дифференциации и роста инвестиционной привлекательности, за который покупатели готовы платить.

По мере того как мир переходит от логики «покупки квартиры» к «покупке жизненного опыта», «вид» становится базовой ценностью недвижимости — так же, как это уже произошло в Сингапуре, Нью-Йорке или Дубае. Royal Central Park органично вписывается в этот глобальный тренд, обладая при этом уникальным преимуществом для Бишкека: масштабный mixed-use-городок площадью 54 гектара, где более 70 процентов территории отведено под парки, водоемы и общественные пространства. Это формирует редкие для столицы открытые виды прямо в новом городском центре.

Из квартир резиденты смогут любоваться не только городом, но и величественными горами Тянь-Шаня, зелеными парками и продуманным ландшафтом — настоящими «легкими» Бишкека, воплощающими философию жизни и наслаждения, а не просто проживания.

В рамках этого проекта именно The Essence наиболее ярко отражает ценность тренда «покупки вида». Пять башен Y-образной формы, плотность застройки всего 28 процентов на участке 3,9 гектара — каждая квартира спроектирована так, чтобы максимально раскрыть панораму, обеспечить обилие естественного света и хорошую вентиляцию, а также снизить тепловую нагрузку и солнечную слепимость. Такое архитектурное решение создает комфортный микроклимат и открывает многослойные виды: на внутренний парк, водную гладь, современную городскую среду и окружающий природный ландшафт. Каждая квартира в The Essence становится собственной смотровой точкой, где ценность определяется не квадратными метрами, а ежедневным жизненным опытом.

На фоне того, что рынок недвижимости Бишкека все еще находится на начальной стадии развития, Royal Central Park и The Essence обладают преимуществами, сопоставимыми с культовыми mixed-use-проектами мира: стратегическое расположение, интегрированная инфраструктура и устойчивые, невоспроизводимые виды. Это не только обеспечивает международный стандарт качества жизни для примерно 60 тысяч будущих жителей, но и закладывает основу для долгосрочного роста стоимости недвижимости, поскольку «вид» становится все более востребованным активом, за который рынок готов платить премию, формируя новые инвестиционные и жизненные стандарты для столицы.

13 января 2026 года застройщик проекта Royal Central Park официально открывает продажи башни Y3 в составе квартала The Essence, предлагая специальные условия и эксклюзивные подарки для первых покупателей.

Информация о жилом кластере The Essence:

Площадь кластера The Essence: 39 тысяч 264 квадратных метра.

Градостроительная концепция: пять жилых башен, включая три высотой 29 этажей и две высотой 42 этажа.

Коммерческий стилобат: три этажа.

Подземный паркинг: два уровня.

Внутренние удобства: пять тематических садов, детская игровая зона, коммерческий стилобат, тренажерный зал, панорамный сад для отдыха на высоте.

С 13 января по 31 марта 2026 года проект Royal Central Park официально открывает продажи башни Y3 жилого кластера The Essence с наиболее привлекательными условиями для инвесторов и будущих владельцев.

Привлекательная программа розыгрыша призов, предназначенная исключительно для клиентов, успешно совершивших сделку по приобретению квартиры в Royal Central Park, предусматривающая: один электромобиль стоимостью 1 миллион 500 тысяч сомов, один электромобиль стоимостью 909 тысяч 90 сомов, а также десятки других ценных призов. Общая стоимость призового фонда достигает 2,9 миллиона сомов.

