Бизнес

MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день

Новый год уже близко — время радовать близких, создавать уют и дарить подарки.
MMarket от MBANK — ваш личный Санта в телефоне и решение проблем современного покупателя в преддверии Нового года: дефицит времени и ограниченный бюджет. Найдите подарки для близких со скидкой до 60 процентов в MMarket. Это рынок в смартфоне и ваш помощник для покупки праздничных подарков.

Рассрочка — финансовая свобода: MMarket предлагает рассрочку до 12 месяцев без переплат. Это снимает предпраздничный стресс и дает финансовую свободу. Дорогие и ценные покупки можно приобрести сейчас, а оплату распределить на год. Не ждите зарплаты, дарите мечту уже сегодня!

Скорость и комфорт: ценность вашего времени

MMarket обеспечивает лучший онлайн-шопинг, подчеркивая бесценность вашего времени и экономии.

  • Скидки до 60 процентов: новогодняя коллекция и скидки до 60 процентов.

  • Доставка за один день: для тех, кто вспомнил о подарках в последний момент, доступна быстрая доставка. Это гарантирует, что сюрпризы будут под елкой вовремя, спасая от предпраздничной паники. Доставка осуществляется в более чем 30 городов Кыргызстана — при заказе до 16.00, заказ будет получен на следующий день.

  • Нет очередей: вы экономите драгоценные часы, избегая пробок и очередей — время, которое можно провести с семьей или потратить на себя.

  • Доступ 24/7: покупки в любое время, в любом месте. Ваше удобство — наш приоритет.

MMarket от MBANK — национальный маркетплейс, который приносит волшебство в каждый дом, дарит скидки до 60 процентов, гибкую рассрочку и молниеносную доставку. Мы делаем подготовку к Новому году максимально выгодной и по-настоящему беззаботной.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР 014. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/354686/
просмотров: 265
