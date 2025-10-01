12:07
Бизнес

Мечты сбываются! Главный приз — квартира: MBANK запускает «Марафон призов»

О чем мы мечтаем? О тепле и уюте для своих близких, о больших путешествиях, о финансовой свободе. MBANK провел опрос, чтобы узнать о самых заветных желаниях кыргызстанцев. И хотя ответы были самыми разными, многие с теплотой назвали одно: собственная квартира — место, где начинается счастье и уверенность в завтрашнем дне.

MBANK верит, что желания должны сбываться. Поэтому превращает привычные ежедневные дела в путь к исполнению большой мечты!

MBANK объявляет о начале акции «Марафон призов»! Это ваш шанс превратить оплату интернета, пополнение счета, покупку билета и другое — в реальную возможность получить ключи от новой квартиры в Бишкеке и выиграть миллионы сомов.

Как ваша мечта становится ближе?

Участвовать очень легко, ведь это строится на том, что вы и так делаете каждый день.

  1. Выполняйте простые задания в приложении MBANK и его сервисах: MTravel, MTicket, MInvest, MMarket, M+ и других.

  2. Получайте баллы за каждое выполненное действие.

  3. Каждые 500 накопленных баллов автоматически превращаются в один Шанс на Победу в розыгрыше главных подарков. Чем больше Шансов, тем ближе вы к мечте!

«Марафон призов мечты» для вашего счастья

Мы приготовили целый марафон позитивных перемен — более 10 тысяч призов!

Безусловно, самый большой и желанный приз — это КВАРТИРА В БИШКЕКЕ. Представьте, что это место, где уже совсем скоро будет царить ваше счастье!

А также крупные денежные подарки, которые помогут вам воплотить и другие заветные желания:

  • 10 счастливчиков получат по 1 миллиону сомов.
  • 20 участников — по 500 тысяч сомов.
  • 50 человек — по 100 тысяч сомов.

Кроме того, вы можете выиграть полезные сертификаты:

  • 100 сертификатов по 10 тысяч сомов в MTravel для исполнения мечтаний о путешествиях;
  • 200 по 10 тысяч сомов в MMarket — для долгожданных покупок;
  • 100 по 1 тысяче сомов в MTicket — чтобы наслаждаться новыми впечатлениями;
  • 100 по 10 тысяч сомов в MInvest — для исполнения мечты о своих накоплениях.

Среди фирменного мерча MBANK разыгрываются 10 тысяч зонтов, термокружек и рюкзаков.

Сделайте шаг к своей мечте сегодня!

  1. Откройте приложение MBANK.

  2. Нажмите на баннер «Марафона призов» на главном экране. Это ваш пропуск к акции.

  3. На странице акции вы сразу увидите, сколько баллов уже накопили, сколько у вас шансов на победу, а также сможете выбрать подходящие задания.

«Сегодня MBANK — цифровая экосистема, предвосхищающая ожидания клиентов. Мы не просто даем финансы, мы интегрируем все для комфортной жизни: от билетов и путешествий до инвестиций и детских карт. Смысл «Марафона призов»: показать, что каждое ваше действие в экосистеме — оплата, перевод, покупка — это прямой шаг к вашей мечте. И эта мечта абсолютно реальна — например, собственная квартира в Бишкеке. Используйте все возможности MBANK!» — отметил первый заместитель председателя правления MBANK Марат Торалиев.

Не упустите шанс превратить каждый день в грандиозное событие и сделать свою главную мечту реальностью!

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
