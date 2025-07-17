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Бизнес

Оплачивайте налоги легко в приложении Bakai Business

Бизнес-клиенты Bakai Bank получили еще больше цифровых возможностей: в приложении Bakai Business теперь можно оплачивать государственные налоги по коду оплаты — быстро, удобно и без визита в банк. Новый инструмент доступен круглосуточно в приложения Bakai Business.

Bakai Bank продолжает цифровизацию банковских сервисов, предлагая бизнесу решения, экономящие время и ресурсы. Новый функционал позволяет компаниям и ИП оплачивать государственные налоги онлайн — в несколько кликов.

Как это работает:

1. авторизуйтесь в приложении Bakai Business;

2. перейдите в «Оплата услуг» → «Государственные платежи» → «Оплата налогов и налоговой задолженности (по коду оплаты)»;

3. укажите расчетный счет, код оплаты, сумму и другие реквизиты;

4. подпишите и отправьте платеж;

5. чек можно сразу скачать или распечатать.

Мы понимаем, насколько важна надежность и оперативность при налоговых расчетах. Новый сервис — это еще один шаг к тому, чтобы сделать Bakai Business полноценным финансовым помощником для бизнеса.

Функционал работает 24/7, что особенно удобно в период отчетности. Теперь даже в выходные и в нерабочее время бизнес может оперативно исполнять налоговые обязательства.

Благодаря удобному интерфейсу и прозрачной логике использования новая функция уже получила положительные отклики от бухгалтеров и предпринимателей.

Bakai Bank — для того, что действительно важно.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/336607/
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