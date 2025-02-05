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Бизнес

Один билет — и весь мир у ваших ног! Как выиграть 10 МИЛЛИОНОВ на кругосветку

Кто из нас не мечтал отправиться когда-нибудь в кругосветное путешествие?

Экзотические пляжи, величественные горы, древние города и современные мегаполисы — все это может стать реальностью!

Осталось получить билет, только для начала просто лотерейный от приложения «Мой О!».

Уже 10 февраля будет разыгран главный приз — 10 миллионов сомов, которые помогут воплотить вашу мечту о путешествии вокруг света!

Не упустите шанс стать миллионером!

Тем более что это так просто:

  1. Скачайте «Мой О!» в Google Play или App Store.
  2. Пройдите идентификацию в приложении.
  3. Совершайте привычные действия изо дня в день: пополняйте баланс О!, оплачивайте покупки по фирменному QR, переводите и принимайте платежи на сумму от 500 сомов.

Больше билетов — больше шансов на победу!

Помимо 10 миллионов сомов, в этот же день будут определены еще восемь обладателей призов по 50 тысяч сомов.

Не упустите свой шанс — приближайте мечту вместе с «Мой О!».

Период проведения лотереи в КР: 02.12.2024 — 10.02.2025.
Разрешение № 421 от 19.11.2024, выданное Финнадзором при МЭиК КР.
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.

Период проведения лотереи: 02.12.2024 — 10.02.2025. Разрешение № 421 от 19.11.2024, выданное Финнадзором при МЭиК КР. Подробности на udacha.o.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/319038/
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