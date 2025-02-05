Кто из нас не мечтал отправиться когда-нибудь в кругосветное путешествие?
Экзотические пляжи, величественные горы, древние города и современные мегаполисы — все это может стать реальностью!
Осталось получить билет, только для начала просто лотерейный от приложения «Мой О!».
Уже 10 февраля будет разыгран главный приз — 10 миллионов сомов, которые помогут воплотить вашу мечту о путешествии вокруг света!
Не упустите шанс стать миллионером!
Тем более что это так просто:
- Скачайте «Мой О!» в Google Play или App Store.
- Пройдите идентификацию в приложении.
- Совершайте привычные действия изо дня в день: пополняйте баланс О!, оплачивайте покупки по фирменному QR, переводите и принимайте платежи на сумму от 500 сомов.
Больше билетов — больше шансов на победу!
Помимо 10 миллионов сомов, в этот же день будут определены еще восемь обладателей призов по 50 тысяч сомов.
Не упустите свой шанс — приближайте мечту вместе с «Мой О!».
Период проведения лотереи в КР: 02.12.2024 — 10.02.2025.
Разрешение № 421 от 19.11.2024, выданное Финнадзором при МЭиК КР.
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.
Период проведения лотереи: 02.12.2024 — 10.02.2025. Разрешение № 421 от 19.11.2024, выданное Финнадзором при МЭиК КР. Подробности на udacha.o.kg.