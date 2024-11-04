Выгодные кредиты от MBANK: финансовая поддержка для ваших целей

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» | MBANK предлагает специальные условия на кредитные продукты, которые подойдут для различных целей: от небольших покупок до крупных инвестиций. Воспользуйтесь выгодными ставками до конца 2024 года.

Онлайн-кредит — просто и удобно

Сумма кредита: до 250 тысяч сомов.

Процентная ставка: 22 процента годовых*.

Срок кредита: до 36 месяцев.

Эффективная процентная ставка: от 25,74 процента.

Акция действует до 31.12.2024.

Данный кредит оформляется полностью онлайн и не требует посещения офиса, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит удобство и скорость.

*Для обладателей статусов «золото» в мобильном приложении ставка — 20 процентов годовых, для пользователей с «платиной» — 18 процентов годовых.

Потребительские и бизнес-кредиты — гибкие условия для любых нужд

До 500 тысяч сомов без поручительства: от 19 процентов годовых.

Под поручительство или под залог авто, до 750 тысяч сомов: от 18 процентов годовых.

Под залог недвижимости, до 5 миллионов сомов: от 17 процентов годовых.

Срок кредита: до 60 месяцев.

Эффективная процентная ставка: от 18,85 процента.

Акция действует до 31.12.2024.

Потребительские и бизнес-кредиты охватывают широкий диапазон сумм и условий, чтобы каждый клиент мог подобрать оптимальный вариант.

Ипотека «Мой Дом» — легко воплотите мечты о собственном жилье

Сумма кредита: до 8 миллионов сомов.

Процентная ставка: первые 36 месяцев — 17 процентов годовых, с 37-го месяца — 19 процентов годовых.

Первоначальный взнос: от 30 процентов стоимости недвижимости или дополнительный залог при его отсутствии.

Срок кредита: до 120 месяцев (10 лет).

Эффективная процентная ставка: от 18,85 процента.

Акция действует до 31.12.2024.

Ипотечный кредит поможет вам приобрести собственное жилье, предлагая комфортные условия для расчета и гибкий график выплат.

Долларовый кредит для крупных целей

Процентная ставка: от 9 процентов годовых.

Срок кредита: до 120 месяцев.

Эффективная процентная ставка: от 9,76 процента.

Акция действует до 31.12.2024.

Для тех, кто предпочитает валютные займы, MBANK предлагает долларовый кредит с минимальной ставкой от 9 процентов годовых.

«Мы стремимся предоставить нашим клиентам максимально удобные и выгодные условия. Каждая программа кредитования MBANK разработана с учетом реальных потребностей, будь то покупка жилья, развитие бизнеса или повседневные траты. Наша цель — сделать финансовые решения доступными и понятными для всех», — комментирует первый заместитель председателя правления Кайратбек Суранаев.

Специальные предложения от MBANK действуют до конца 2024 года, предоставляя возможность выбрать наиболее подходящий кредит для ваших целей. Широкий выбор условий и программ позволяет каждому клиенту найти оптимальное решение, будь то покупка жилья, развитие бизнеса или потребительские нужды.

Лицензия НБ КР № 014.